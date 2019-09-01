Başkan Kavak, “Minnetle anıyorum

Haber: BMA

Büyük zaferin 97. yıl dönümü ilimiz Seben ilçesinde de kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine Seben Kaymakamı Mustafa Atış, Jandarma Komutanı Ali Haydar Babayiğit, Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri katıldı.

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetimizin kuruluş sürecindeki en önemli dönüm noktası olan 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin ordusuyla, kadın-erkek, genç-yaşlı tüm fertleriyle hep birlikte direniş gösterdiği bir destandır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılan istiklal mücadelemiz,30 Ağustos 1922’de Başkomutanlık Meydan Savaşı İle zaferle sonuçlanmış, vatanımız işgallerden kurtarılmış, milletimiz bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. Tarihi şanlı zaferlerle dolu Türk milletinin büyük kahramanlıklar göstererek, milletimizi yok etmeye çalışanlara, karşı birlik ve beraberlik ruhuyla verdiği mücadelenin 97. Yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü; kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun” ifadelerine yer verdi.