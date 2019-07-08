Başkan Kavak, yayla bayramlarına katıldı

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak geçtiğimiz hafta sonu her yıl geleneksel olarak düzenlenen yayla bayramlarına katıldı. Belediye Başkanı Kavak'a Seben Ak Parti İlçe Başkanı Fehmi Çınar, İl Genel Meclis Üyesi İsmail Akman ve Hüseyin Özçelik de eşlik etti. Gerenözü Yaylası, Kozyaka Yaylası-Ekiciler Yaylası ve Kızık Yayla Bayramlarına katılarak vatandaşlar ile biraraya gelen Başkan Kavak, misafirperverliklerinden ötürü vatandaşlara teşekkür etti.

Başkan Kavak katıldığı yayla bayramında yaptığı konuşmasında, "Başta köy muhtarlarımız olmak üzere atalarından devraldıkları bu kültürel mirası devam ettiren bizleri de bayramlarına buyur ederek ağırlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bolluk ve bereket içinde bir yıl geçirip, eş dost ile bir araya gelmek amacıyla düzenledikleri bu bayramlar bizim yöremizin halkının da paylaşmayı seven ve misafirperver olduğunun bir göstergesidir. Allah hayırlarını kabul etsin"dedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2019, 10:48