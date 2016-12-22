Belediye Başkanı Kazan, “Son günlerde sosyal medyada yapılan paylaşımlarla, telefonlarımıza gelen mesajlarla bilinçli olarak huzurumuzu bozma ve toplumsal infial yaratılması gibi girişimlerle karşı karşıyız. Bu tür mesajlara itibar edilmemesini önem ve hassasiyetle rica ediyorum” diye konuştu.

“HUZUR VE BİRLİĞİMİZİ BOZMALARINA İZİN VERMEYELİM”

Yaşadığımız acıyı kullanarak, kaos ortamı yaratmaya çalışan şer odakların oyunlarına izin verilmemesi yönünde vatandaşları uyaran Kazan, “Yaşadığımız hain terör saldırıları karşısında acımız çok büyük. Bu acıyı kullanarak, kaos ortamı yaratmaya, Milletimizin huzurunu ve birliğini bozmaya çalışan hainlere asla ama asla izin vermemeliyiz. Terör örgütlerinin ortak saldırısına karşı, Millet olarak daha da kenetlenerek bir milli seferberlik ruhu içerisinde hep birlikte kararlılıkla mücadele edeceğiz. Acımızı bu milli seferberlik ruhu ile birlik ve beraberlik içinde daha çok üreterek, daha çok çalışarak ve daha çok biz olarak aşmalıyız. Gün bir olma, “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” diyerek Türkiye’ye sahip çıkma günüdür. Hiçbir terör saldırısına boyun eğmeyeceğiz ve o hainler asla emeline ulaşamayacaktır. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

Birleşik Medya Ajans (BMA)