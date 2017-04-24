Haber: BMA

Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu temsili olarak Göynük Egemenlik İlkokulu 4A sınıfı öğrencisi Rana Akkaya’ya teslim etti. Göynük Egemenlik İlkokulu öğretmeni Aslıhan Ağyıldız, öğrenciler Rana Akkaya, Mert Alboğa ve Cihat Altındal ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanı Kemal Kazan’ın konuğu oldu. Başkan Kazan Belediye Başkanlığı koltuğunu temsili olarak Rana Akkaya’ya teslim etti.

Göynük Temsili Belediye Başkanı Rana Akkaya, Başkan Kemal Kazan’a belediye tarafından yapılmasını istedikleri çalışmaları dile getirirken öneri ve şikâyetlerini de kendisine iletti. Kemal Kazan ise konuk öğrencilere istek ve önerilerini dikkate alacaklarını belirterek yapılacak çalışmalar hakkında kendilerine bilgiler verdi. Öğrenciler ile bir süre sohbet eden Kemal Kazan daha sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı ve “Geleceğimizin yapıtaşları olan değerli çocuklarımız makamlarımızın gelecekteki yani sahipleri olacaklar. Bizler geleceğimize sahip çıkmalı ve onlara temiz bir gelecek bırakmak için daha çok çalışmalıyız. Siz değerli çocuklar bizim geleceğimizsiniz” diye konuştu. Ziyaret Başkan Kazan’ın konuk öğretmen ve öğrencilere hediye takdim etmesiyle son buldu.