Haber: BMA

Göynük Belediyesi, Göynük Çocuk Belediyesi ve Göynük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hazırlanan, Göynük’te eğitim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra ilçede hizmet veren tüm Kamu Personelinin katılımıyla hayata geçirilen Sakin Şehir Göynük okuyor projesi kariyer günü etkinlikleri kapsamında Başkan Kemal Kazan Dedeler Ali Ericek İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi.Kariyer günü etkinliği kapsamında öğrenciler ile bir araya gelen başkan Kemal Kazan programın ilk 20 dakikasında öğrenciler ile birlikte kitap okudu. Hayata geçirilen bu proje ile beklentilerini öğrenciler ile paylaşırken kitap okumanın en etkili öğrenme yolu olduğunu belirtti. Belediye çatısı altında oluşturulan Göynük Çocuk Belediyesive çalışmaları hakkında da bilgiler veren başkan Kemal Kazan öğrencilerle uzun bir süre sohbet etti. Öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtlayan Başkan programın sonunda öğrencilere hediyeler verdi. Program sonrasında Dedeler Ali Ericek İlkokulu öğretmenleri ile öğretmenler odasında bir sohbet gerçekleştiren Başkan Kemal Kazan kendilerinin ihtiyaç ve talepleri konusunda bilgi aldı.