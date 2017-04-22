Haber: BMA

Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan Çubuk Köyü Gölbaşı Mahallesi’nde evi yanarak kullanılamaz hale gelen Hayri Kula ve ailesini Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Demiröz ile birlikte ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yangın yerinde bizzat incelemelerde bulunarak Kula Ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Belediye Başkanı Kemal Kazan, daha önce bu tür felaketlerle karşılaşan vatandaşlarımıza olduğu gibi Kula ailesine de sosyal belediyecilik anlayışı gereği Göynük Belediyesi olarak gerekli desteğin verileceğini belirtirken yaralarının en kısa zamanda sarılacağının sözünü verdi.