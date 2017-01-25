Belediye büro personeli Başkan Kemal Kazan'ın Özel Kalemi Onur Alcan'ın vatani görevini yapmak üzere askere gideceğinden, onuruna verilen veda yemeğinde bir araya geldi. Başkanımız Kemal Kazan'ın ev sahipliğinde Yörük Çadırında gerçekleşen veda yemeğine Başkanın eşi Gonca Yener Kazan, Başkan Yardımcısı Günay Can, birim amirleri ve büro personeli katıldı. Özel Kalemine emeklerinden ötürü teşekkürlerini sunan Başkan Kemal Kazan, “Özel kalem görevini yürütürken askere gidecek olması nedeniyle aramızdan ayrılan Onur Alcan'a vermiş olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür ediyor, hayırlı tezkereler diliyorum” dedi. BMA