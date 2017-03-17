Başkan Kemal Kazan’ın mesajı şöyle:

“Çanakkale savaşlarının elde edilen şanlı zafer, Aziz Milletimizin tüm yokluk ve zorluklara rağmen gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine düşmana göğsünü siper ederek, vatanını, toprağını ve bayrağını koruduğu, bizi biz yapan bir varoluş öyküsüdür. Eşine az rastlanır bir mücadele ile ölüm kalım savaşının adıdır Çanakkale… Türk tarihinin en büyük kahramanlık destanıdır. Bu destan yalnızca Türk tarihi açısından değil, dünya tarihi açısından da önemli bir dönüm noktasıdır. Türk Milleti’nin vatan aşkı, azmi ve bayrak sevgisinin önünde hiçbir gücün duramayacağına tüm dünya şahit olmuştur. Tıpkı 102 yıl önce olduğu gibi aziz Türk milleti, 15 Temmuz gecesi de hain darbe girişimine karşı yine genç yaşlı demeden tek yürek olarak canını ortaya koymuştur. Ecdadımız, Çanakkale’den nasıl zaferle çıktıysa torunları da aynı azim ve ruhla 15 Temmuz’da Türk’ün yenilmezliğini tüm dünyaya göstermiştir. Birlik ve beraberliğin destanını yazan Türk Milleti’nin, vatanına, birliğine ve bayrağına kastedenler bugün bu yaptıklarının bedelini ödüyor. 16 Nisan’dan sonra daha da güçlenecek olan Türkiye, bu vatan hainlerini gereken şekilde cezalandıracaktır. Bu vatan topraklarında bağımsız şekilde birlik ve beraberlik içinde yaşıyor olmayı aziz şehitlerimize borçlu olduğumuzu bir an bile unutmadan onları kalbimizde yaşatıyoruz.

Çanakkale Zaferi’nin 102’nci yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal ve Çanakkale destanının kahramanlarını olmak üzere vatan, millet, bayrak uğruna can veren bütün şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.”