Başkan makamında canına kıyacaktı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Belediyesi Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarından canlı yayınlanan ‘Şeffaf Masa’ programına katıldı. Sunumunu Bolu Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Bülent Velioğlu yaptığı programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özcan çok ilginç bir detayı kamuoyu ile paylaştı. Başkan Özcan, "Geçen Cuma akşam saatlerinde bir vatandaş belediyenin arka kapısından kimseye fark edilmeden benim odama kadar girmiş. Nasıl girmiş bilmiyorum. Benim protokol kapısını iterek açmış. Makamıma oturmuş. Bunu kimse bilmiyor ilk kez anlatıyorum. Makam odama girerek intihar etmek istemiş. Çalışanlarımız ve biz eşinin aramasıyla öğrendik. Karısı bizi arayarak ‘benim kocam iş bulamadığı için şu an belediye başkanının odasında makam koltuğunda birazdan intihar edecek. Lütfen engel olun’ demiş. Arkadaşlarımız odaya girdiğinde o vatandaşı makam odasında ağlarken buldu. İnsanlar gerçekten çok zor durumda. Allah’tan erken yetiştik ve canına kıymasına mani olduk” dedi.

Mesai saatleri dışında Belediye Başkanlığı makamına kadar kimseye takılmadan ulaşa bilen vatandaş akıllara Bolu Belediyesindeki güvenlik zafiyetini de gündeme getirdi. Vatandaşın tüm güvenlik önlemlerini aşarak altıncı katta bulunan başkan odasına nasıl ulaştığı merak konusu oldu.