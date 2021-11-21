Başkan Mustafa Allar sahada

Haber: C. Kutay Aykan

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar şehir içi ve şehir dışı temaslarının yanı sıra, belediyeye ait çalışmaları ve Sedaş tarafından ilçede yapılan çalışmaları bizzat yerinde takip ederek ekiplerden bilgi alıyor. Çalışmaları incelediği esnada; çevrede bulunan vatandaşların da sorunlarını ve önerilerini dinleyerek, gerekli birimlere talimat veriyor.

Çalışmaları bizzat yakından takip eden Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamasında; ’’Artık kış aylarına giriyoruz, Başta Sedaş tarafından ilçemizde yapılan çalışmalar olmak üzere Belediyemize ait çalışmaları da bizzat yerinde görerek vatandaşlarımıza daha iyi nasıl hizmet verebiliriz düşüncesi ile ekiplerimizden bilgi alıyorum. Ziyaretler esnasında vatandaşlarımız ile görüşüyoruz, vatandaşlarımızdan gelen talepleri de ilgili birimlerimize anında ileterek sorunlara çözüm üretmeye devam ediyoruz’’ dedi.