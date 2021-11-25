Başkan Mustafa Allar’a Ziyaret

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yapılan ziyaret kapsamında; Hizmete giren Esentepe Sosyal Tesis, yapımı devam eden Kent Müzesi, Yeni binasında eğitim-öğretime başlayan Ramazan Dede Bilgievi, Yapımları sona yaklaşan Tarihi Arasta ve Tarihi Kiliseli Tüccar Han, yerinde incelenerek, çalışmalar ile ilgili bilgiler verildi. Çalışmaları inceleyen AK Parti Gerede Kadın Kolları Başkanı Şule Çevik ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Başkanı Mustafa Allar’a şehrin siluetini değiştirdiği içinve gece-gündüz demedensayısız eserler kazandırdığından dolayı yaptığı çalışmalar için teşekkür ettiler.

Yapılan incelemeler sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar; ‘’AK Parti Kadın Kolları Başkanımız Şule Çevik ve değerli Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte İlçemizde yapmış olduğumuz ve yapımı devam eden projelerimizi yerinde inceledik. Devam eden ve tamamlanan çalışmaları anlattık. Kendilerine ziyaretlerinden ötürü Teşekkür ederim’’ dedi.