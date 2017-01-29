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29 Ocak 2017 Pazar
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    • BAŞKAN MÜSTEŞARI ZİYARET ETTİ

    Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Ankara ziyaretlerini sürdürdü.

    29 Ocak 2017 Pazar 14:01
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    BAŞKAN MÜSTEŞARI ZİYARET ETTİ

    Haber: Ceylan BEYKOZ

    Gerede Belediye Başkanı Mustafa ALLAR ve beraberindeki Belediye Meclis Üyelerimiz Ergün Çakır, Elven Çelik, Ahmet Tabak, Recep Tok, Uğur Kutlugün, Recep Kaya ve Hüseyin Özcan ile birlikte Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı olan Hemşehrimiz Ali Fidan beyi, Makamında ziyaret ettiler, hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Hemşehrimiz Ali Fidan’a günün anısına deri tablo hediye takdim eden heyet daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Hemşehrimiz Sayın Ali Fidan’da ziyaretten dolayı mutluluğunu ifade ederek, İlçemiz için her zaman hizmete hazır olduklarını belirtti.

    Belediye Başkanı Mustafa Allar “Yeni görevi ile bizleri gururlandıran Gerede’nin evladı Hemşehrimiz Sayın Ali FİDAN’a yeni görevinde başarılarının devamını diler; İlçemize, İlimize ve Ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Gerede, Belediye, Başkanı, Mustafa, Allar

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