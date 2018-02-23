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23 Şubat 2018 Cuma
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    • Başkan öğrencileri sevindirdi

    Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, eğitime verdiği destekleri artırarak devam ettiriyor. Başkan Uzunoğlu, geçtiğimiz gün ilçede eğitim gören başarılı öğrencilere hediyelerini verdi.

    23 Şubat 2018 Cuma 14:25
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    Başkan öğrencileri sevindirdi
     Haber: BMA

    Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Başaran ile birlikte ilçe merkezindeki ve mahallelerdeki okullarda öğrenim gören öğrencilere hediyeler dağıttı. Dörtdivanlı hemşerilerinin sponsporluğu ile başarılı öğrencilere hediyeler dağıtarak, onların başarısına ortak olmayı ve başarıya teşvik etmeyi amaçladıklarını söyleyen Başkan Uzunoğlu, “Dörtdivan’da eğitim ve öğretim için her türlü desteği vermeye hazırız. Dörtdivan’da eğitimin gelişmesi ve öğrencilerin daha modern, daha rahat bir ortamda eğitim alabilmeleri, ayrıca başarılı olmaları için Belediyemiz imkânları ölçüsünde elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Öğrencilerimizin sıkıntılarını, isteklerini dinliyor ve faaliyetlerimizde onların da fikirlerine önem veriyoruz” diye konuştu. Belediye Başkanı Uzunoğlu ayrıca, tüm öğrencilerin başarılarının daim olmasını dileklerinde bulundu.

    Anahtar Kelimeler: Dörtdivan, Belediye, Başkanı, Hasan, Uzunoğlu

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