Başkan Özalp, “Salgına rağmen özveriyle çalıştık”



Haber: Okay Özcan

Hazırlanan 2021 yılı faaliyet raporunda Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Serkan Özalp, hazırlanan raporda şu görüşlere yer verdi; Yargı hizmetlerinde hesap verilebilirliğin ve şeffaflığın geliştirilmesi için Adli ve İdari Yargı İstinaf Mahkemeleri Adalet Komisyonları ile Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları tarafından faaliyet raporu hazırlanmasına ilişkin, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Tarafından yayınlanan 168 sayılı genelge uyarınca Bolu ve mülhakatındaki Adliyeleri kapsayacak şekilde 2021 yılına ait faaliyet raporu düzenlenerek

kamuoyu ile paylaşılmıştır. Başkan Özalp açıklamalarını şöyle sürdürdü;

SALGINA RAĞMEN DEVAM ETTİK

2020 yılında tüm dünyada etkisini gösteren Koronavirüs (Covid-19) salgını maalesef 2021 yılında da artarak devam etmiştir. Salgın devam etmesine rağmen adli sisteminin etkin bir şekilde yürütülmesi için yargılama hizmetlerinin mümkün olduğunca kesintisiz bir biçimde devam ettirilmesi sağlanmıştır.

2. SULAH CEZA MAHKEMESİ FAALİYETE GEÇTİ

2021 yılı itibariyle Bolu Merkez Adliyesinde 2 Ağır Ceza Mahkemesi, 5 Asliye Ceza Mahkemesi, 3 Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Aile Mahkemesi, 2 Sulh Hukuk Mahkemesi, 1Kadastro Mahkemesi, 1 İcra Mahkemesi, 2 Sulh Ceza Hâkimliği ve 1 İnfaz Hâkimliği olmak üzere toplam 18 mahkeme kurulu bulunmaktadır. 2020 yılında Başkanlığımızca yapılan teklifin kabul görmesi üzerine 2021 yılında İş Mahkemesi ile İnfaz Hâkimliğine birer hâkim ataması

daha yapılarak 1/2 iş bakılacak şekilde ikişer hâkimli olarak görev yapmaya başlamış, 2.Sulh Ceza Mahkemesi faaliyete geçmiştir.

TÜM MAHKEMELERDE SEGBİS SİSTEMİNE GEÇTİ

Mülhakat adliyeleri olan Gerede, Mudurnu, Göynük ve Mengen adliyelerinde ise ayrı ayrı 1 Asliye Ceza Mahkemesi, 1 Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Sulh Hukuk Mahkemesi, 1 Kadastro Mahkemesi, 1 İcra Mahkemesi ve 1 Sulh Ceza Hâkimliği olmak üzere toplam 20 mahkeme mevcuttur. Tüm mahkemelerde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kullanılmasına

geçilmiştir.

PERSONEL ALIMI YAPILDI

Komisyon Başkanlığımıza verilen yetki doğrultusunda 2021 yılında Merkez ve

Mülhakat adliyelerde görevlendirmek üzere 4 icra kâtibi, 8 zabıt kâtibi, 1 şoför, 1 aşçı ve 3 güvenlik görevlisi alımı yapılmış, yine yeni açılacak Gerede L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Gerede Açık Ceza İnfaz Kurumunda görev yapmak üzere 210 Erkek 15 Kadın İnfaz Koruma Memuru, 2 Hemşire, 10 Şoför, 1 Aşçı, 4 Teknisyen, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na ayrı ayrı 10 İnfaz Koruma

Memuru alımı yapılmıştır.

YETERLİ SAYIDA PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Adliye binamızda adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve seri bir şekilde işlemlerin yürütülebilmesi amacıyla Ceza Mahkemeleri, Hukuk Mahkemeleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı ön büroları ile Danışma masası ayrı ayrı faaliyet göstermekte olup komisyon başkanlığımızca her birime yeterli sayıda personel görevlendirmesi yapılmıştır.

TÜM PERSONELE TEŞEKKÜR EDERİM

Meslek Liselerinin Adalet Bölümü öğrencileri stajlarını adliyemizde yapmak üzere kabul edilmiş, iş disiplini ve mesleki bilgileri üst düzeyde verilerek adalet hizmetlerine katkılarında yardımcı olunmuş, aday memurların eğitimine önem verilmiştir. Bu kapsamda Bolu Merkez ve Mülhakat adliyelerinin 2021 yılına ait iş ve kadro durumlarına ilişkin bilgiler Ulusal Yargı Ağı Bilişim (UYAP) sisteminde yer alan bilgiler esas alınarak raporda ayrı ayrı başlıklar halinde sunulmuştur. Yaşanan salgına rağmen her geçen gün artış gösteren adli dosyaların sonuçlandırılmasında tüm hâkim ve savcılarımızın yanı sıra müdür, zabıt kâtibi, mübaşir ve diğer personelimizin de özverili çalışmaları sonucu yüksek bir performans yakalanmıştır. Yine komisyonumuza bağlı cezaevi personelimiz üstün bir fedakârlık örneği göstererek faaliyetlerin devamını sağlamışlardır. Fedakâr ve özverili çalışmalarından dolayı tüm hâkim ve savcılarımız ile adliye ve cezaevi personelimize teşekkürlerimi sunuyorum.