Haber: BMA

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Seben ilçe merkezinde ve köylerde görev yapan imamlar ile haftalarını kutlamak amacıyla Solaklar Kayaevleri’nde düzenlenen yemekte bir araya geldi. Başkan Özbağ yemekte yaptığı açıklamada, Zengin fakir, amir memur, yaşlı genç herkesi bünyesinde toplayan, aynı safta omuz omuza hep birlikte ibadet ettiğimiz camilerimizde onurlu bir görev ifa eden din görevlilerimizi tebrik eder, Camiler ve Din Görevlileri Haftalarını kutlarım“ ifadelerini kullandı.