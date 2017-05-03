Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Solaklar Kayaevleri Prof.Dr Halil İnalcik Sosyal Tesisi’nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla düzenledikleri işçi bayramı yemeğinde biraraya geldi. Düzenlenen yemeğe katılan belediye meclis üyeleri ve belediye personeli bu anlamlı organizasyon için Başkan Özbağ’a teşekkürlerini ilettiler. Yemekte bir konuşma yapan Süleyman Özbağ, “Alın teri ve emeği ile ekmeğini kazanan tüm işçilerin ve emekçilerin ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en kalbi duygularım ile kutluyorum. Sizler ilçemizin gelişiminde ve ilerlemesinde en önemli rolü üstlenmektesiniz. Hem iyi hem kötü günlerinizde yanınızda olmaya devam edeceğiz. Hepinize emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.