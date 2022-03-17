Başkan Özcan Ak Partililerinin planını açıkladı

Haber: S. Özge Yücel

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Bolu İl teşkilatı, kucak dolusu klasör ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. AK Parti Teşkilatı tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, Başkan Özcan, Bolu Belediye binasında basın toplantısı düzenleyerek dosyaların içeriğindeki yer alan konuları tek tek paylaştı. Özcan, Bolu AK Parti il teşkilatının gösterme amaçlı ellerine klasörler aldığını ve sadece bir klasörün savcılığa verildiğini belirtti. Özcan, öte yandan 97 maddenin 7’sinin Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Sözcüsü Rasim Özdemir’e yönelik olduğunu aktardı. Tanju Özcan, Başkan Yardımcısı Özdemir’in sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülerinde savcılığa verildiği bilgisini verdi.

“SEN VİCDANLI BİR ADAMSIN”

Başkan Özcan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Semih Bey’i aradım, ‘Semih Abi, sen vicdanlı bir adamsın, kul hakkından korkan bir tarafın var. Senin de şikâyetçi olduğun, avukata vekâlet vermek üzere… Sen o dilekçe ve eklerini okudun mu?’ ‘Hayır’ dedi. ‘Bize geçmişte başka konuyla ilgili bir avukata vekâlet verin demişlerdi, verdik’ dedi. ‘Ben ne konuyu biliyorum ne de eklerini biliyorum’ dedi. Ne de şikâyetçi olduğunu biliyormuş. Öyle garip ki şikâyetçinin şikâyetinden haberi yok”

“DELİLLERİ KARARTIR DİYE...”

“Şüphelilerin matruşka yöntemiyle, organize biçimde usulsüzlük yaptıkları açıktır. Gerek görülmesi halinde destek alınarak organize usulsüzlüğü ortaya konulması gerekir. Zimmet, resmi evrakta sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma ve tespit olunacak suçlardan tahkikat başlatılması. Delillerin karartılma ve gizlenme ihtimaline binaen gerekli CMK tedbirlerinin alınmasını, talep ediyorlar. Bu ne demek, soruşturma açın, konular gizli kalsın, bu arada delilleri karartır diye de başkanı görevden alın çağrısı bu”

ATAMALARA VE İHALELERE DEĞİNDİ

Özcan savcılığa verilen dosyalarda yer alan atamalara, ihalelere tek tek değindi. Söz konusu her atamanın usule uygun şekilde yapıldığını aktaran Özcan, çoğu konunun Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı tarafından zaten denetlendiğine dikkat çekti. Söz konusu şikayet konularının suç barındırmadığını dile getirdi.

“PARANIN BOLU’DA KALMASI MI SİZİ RAHATSIZ ETTİ”

Maddelerde Köroğlu Kooperatifi ve birçok kurumun adının yanlış yazıldığını da aktaran Özcan, kooperatifin ihale almasına yönelik yapılan suçlamaya ilişkin, “62. Maddede, kuru gıda malzemesi alımını Öz Köroğlu Kooperatifi almış. Kardeşim bak 3A belgesi var bu kooperatifin, bu kooperatif Bolu’da. ‘Bolu’nun parası Bolu’da kalsın’ diyenlere sesleniyorum. Ne güzel girmiş almış. Bu kooperatifte 170’e yakın insan çalışıyor. Kötü mü 170 insana ekmek vermek? 130 civarında sözleşmeli üreticiye her ay düzenli ödeme yapmak, yanlış mı? Paranın Bolu’da kalması mı sizi rahatsız etti? Sizin gibi 3 liralık işi 5 liraya yaptırıp, üstelik onu Bolu dışından birilerine yaptırmak için uğraşanlardan değiliz” diye konuştu.

“BİNA YAPTIRDINIZ ADAMLA NİYE UĞRAŞIYORSUNUZ”

İhale alan bir kişiye ilişkin FETÖ’cü iddiası yapılmasına tepki gösteren Özcan, kişinin AK Parti’ye de çalıştığını ve Devlet’in ihale izni verdiğinin altını çizerek, “İhaleye girenlerin GBT’sini çıkaracak imkâna sahip değiliz. İhaleye girmek için EKAP kaydının olması lazım, ihaleye giren kişi ihaleyi alırsa, ‘İhale yasağı var mı yok mu?’ soruyoruz. Kardeşim bu adam FETÖ’cü ise ihalelere nasıl giriyor? Git onu İçişleri Bakanı’na anlat. Adamın kesinleşmiş cezası da yok. Bu adamdan bir çekinceleri var bunların. Ben çözemedim. Devlet, ‘sen ihalelere girebilirsin’ demişse ben nasıl almayacağım? Üstelik siz ne kadar nankörsünüz de bindiğiniz aracı bile aldırdığınız, oturduğunuz parti binasını yaptırdınız adamla niye bu kadar uğraşıyorsunuz?” açıklamasında bulundu.

“KENDİLERİNİ DE ŞİKÂYET EDİYORLAR”

“Kamu bankalarına ve özel bankalarının bankamatiklerine zam yapmıştık. Bunlar kendi kendilerini de şikâyet ediyorlar. Arkadaşlar biz bu kararı oy birliği ile aldık. Belediye Meclisinde. Hatta 20 kattı, 40 kata çıkartalım diye önerge verdiler, 40 kat zamlı olarak uyguladık. Ama oy birliğiyle karar verdik. Bu suçsa kendinizi niye şikâyet ediyorsunuz?”

“GİZLİ YAPMALARININ SEBEBİ BU”

“Bunları niye gizli tutuyorlar arkadaşlar, Savcılık da jet hızıyla İçişleri Bakanlığına yazmış. Soruşturma izni istemiş. Şimdi İçişleri Bakanlığı müfettişleri gelecek. Sonra delilleri karartma ihtimali var, beni görevden almaya kalkacak müfettiş. Bu kadar gizli kapaklı yapmalarının sebebi bu.”