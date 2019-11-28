Başkan Özcan, Almanya yolcusu

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, beraberinde bir heyetle birlikte 18 Aralık’ta Neuss Belediyesinin davetlisi olarak Almanya’ya gidecek. Belediye Meclisi’nin Kasım ayı ilk toplantısında alınan karar ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Meclis Üyesi Ahmet Yılmaz ile Başkan Yardımcısı Feridun Yılmaz Neuss Şehri ile karşılıklı bilgi ve deneyim alışverişi yapabilmek, ekonomik-ticari ve turizm alanlarında karşılıklı iyi ilişkilerin kurulabilmesi amacıyla Kardeş Şehir olunabilmesi için protokol imzalamak üzere Almanya’nın Neuss şehrine gidecek.

BOLULULAR GECESİ

Başkan Özcan ve beraberindekiler Neuss Belediyesinin daveti üzerine 18-23 Aralık 2019 tarihleri arasında araştırma ve teknik gezi amacıyla Almanya’da olacak. Öte yandan heyet Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenecek Bolulular Gecesine de katılacak. Bolulular Gecesinde heyete Belediye Başkanı Özcan’ın eşi Meral Özcan, Başkan Yardımcısı Feridun Yılmaz’ın eşi Işıl Yılmaz, Meclis Üyesi Ahmet Yılmaz’ın eşi Sevgi Yılmaz ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve Feriha Kain Ateş de eşlik edecek.

NEUSS HEYETİ GELMİŞTİ

Neuss Belediye Başkanı Reiner Breuer ve beraberindeki delegasyon heyet, Ağustos ayı başında bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bolu’ya gelmiş; Neuss Heyeti, Bolu’da ilk olarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ziyaret ederek iki dost şehir arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla görüş alışverişinde bulunmuştu.