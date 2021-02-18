Başkan Özcan aşı oldu

Haber: Aysun Beykoz

Yaş sıralamasına göre uygulanan koronavirüs aşısı vatandaşlar dışında kamuda yönetici pozisyonunda olan valiler, belediye başkanları, kaymakamlar ve benzeri makamlarda bulunan yöneticilere aşı vurulmaya devam ediliyor. Kamu yöneticilerinin aşılanması çalışması kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’da koronavirüs aşısını oldu. Aşı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Özcan, “Sıram geldi ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite aşı polikliniğinde Covid-19 aşımı yaptırdım” ifadelerini kullandı. Vatandaşlara çağrıda bulunan Özcan, “Tüm vatandaşlarımıza sıraları geldikçe aşılarını yaptırmalarını ve bu salgının son bulmasını temenni ediyorum” dedi.

İlimiz genelindeki kaymakamlar ve ilçe belediye başkanlarının aşılama çalışması hafta sonu itibarıyla tamamlanmış olacak. Bolu genelindeki öğretmenlerin aşılama çalışmaları ise kısa sürede başlayacak. Sağlık Bakanlığının yayınladığı verilere göre ülkemizde 5 milyon 890 bin 470 kişiye aşı yapıldı. İlimiz Bolu’da ise 34 bin 135 vatandaşımız aşı yaptırdı. Aşı olan hemşerilerimizin 29 bin 157 kişisine 1.doz uygulandı. 4 bin 978 kişiye ise 2.doz aşı uygulandı.