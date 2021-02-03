Başkan Özcan bankalara savaş açtı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye sınırları içerisindeki alanlarda bulunan 146 bankamatiklerle ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Bankamatiklerin kira ve projelerinde usulsüz kullanım olduğuna dikkat çeken Başkan Tanju Özcan, bankalara adeta savaş açtı. Başkan Özcan yaptığı açıklamada, “Bolu Belediye sınırları içerisinde 146 adet bankamatik var. Bunların 13 tanesi Tabaklar Mahallesinde Valiliğin arkasında Belediyemize ait alanda kiracı. Bu 146’nın yaklaşık 70’e yakını banka şubelerinin önündeki bankamatikler, geriye kalanı da kamuya veya özel alanda kurulmuş olan bankamatikler. Bolu halkının haklarını ben sonuna kadar savunacağım diyerek yola çıkmıştım. Biz bu 13 tane bankaya, Tabaklar Mahallesi’ndeki bankamatiklerimizi sözleşmeyle kiralamışız. Sözleşmede de açık olarak ‘Kiracı bankanın veya bağlı bulunduğu kurum şirketleri, yine iştirak ettikleri şirketler dışında 3.’üncü şahıslara bankamatikleri devredemeyeceği gibi kısmen dahi olsa kullanımına sunamaz’ diyor. Örneğin; İş Bankası sözleşmeye aykırı, açık bir şekilde 10 tane bankanın kullanımına sunmuş. Yazı yazdık bankalara. Banka müdürlerini de topladım. Sözleşmede ben sadece sana kiralamışım ya İş Bankası bunu kullanacak ya da İş Bankasına ait bir iştirak varsa kullanacak. Sen benim muvafakatim olmadan bunu A bankasına, B bankasına, C bankasına, D bankasına kullandıramazsın. İki tane seçeneğiniz var; ‘Ya ilgili banka bize gelecek izin alacak, adam gibi bir kira verecek ya o bankamatiği kullanan diğer bankalar da o bankamatikten ne kadar kira alıyorsa o kira bedelini bize verecek’ dedik” ifadelerini kullandı.

“BOLU HALKI ADINA BU PARAYI İSTİYORUZ”

Bolu halkının hakkını yedirmeyeceğini vurgulayan Başkan Özcan açıklamasının devamında, “Biz bunlara süre de verdik gelin oturup anlaşalım ya da sözleşmenin bu maddesindeki açık hükme istinaden bankamatiklerinizin faaliyetine son vereceğiz, sözleşmeyi de fesh edeceğiz. Benim gariban belediyenin kiracısı ayakkabıcım mağaza önüne ayakkabı çıkarttı diye ben ondan işgaliye alıyorsam kusur bakmasın bankalarda milyonlarca lira para kazanıyorlar, kiraya başkasına veremezsin kısmen de başkasına kullandırmazsın hükmüne rağmen sorgusuz sualsiz yıllardır bunu yapıyor; biz de Bolu halkı adına bu parayı istiyoruz” dedi.

“BANKALARIN ÖNÜNDEKİ BANKAMATİKLERİN HİÇ BİRİ PROJEYE UYGUN DEĞİL”

2019 yılında gerçekleştirilen bir belediye meclis toplantısında bankamatiklerin konulacakları noktaları belirlediklerini belirten Başkan Özcan, “Bu alanlar dışında hiçbir yere bankamatik konulamaz. Sen bankalar olacak bu kararı bilmiyorum diyemezsin çünkü belediye meclis kararları ilan ediliyor. 60 günlük dava açma yetkiniz vardı bu süreyi kullanmamışsınız dolayısıyla artık bu yerler kesinleşmiştir. Bu 146 bankamatiği ister özelden ister adliyeden ister AVM’den kiralayın bunlarında faaliyetine son vereceğiz. Bizim gösterdiğimiz alana taşımanız ve yeni sözleşme kaydıyla orda çalışmanıza izin vereceğiz. Bütün belediyeler bunu yapıyor. Bankamatikler kullanılacaksa belirlediğimiz alanlarda kullanılacak bizi kararımız var. Bir tanesi istisna olmak üzere bankaların önündeki bankamatiklerin hiç biri projeye uygun değil. Denizbank, binasını yaparken bize; “ben bankamatiğimiz işletmek istiyorum” talebinde bulunmuş” diye konuştu.

“İSTEDİKLERİ KADAR GÜÇLÜ OLSUNLAR, BEN HUKUKİ MÜCADELEYİ GÖZE ALDIM”

Bankaların ödemesi gerekirken ödemediği paraları, Bolu Belediyesi’ne kazandırmak istediğini ifade eden Başkan Özcan şunları söyledi: “146 bankamatik ile ilgili de hak talebim var. Önümüzdeki günlerde, hem bankamatik mühürleme işlemi yapacağız hem de bazı bankamatiklerin yerinden söküldüğünü görecekler. Halkımız bize kızmasın. Amacımız kimseyi mağdur etmek değil, haksız olarak ödenmeyen ve sözleşmeye aykırı olarak 3’üncü kişilere devredilip bir sürü para kazanılan bankalardan belediyenin hakkını almak. Bu paraları aldığımızda ne yapacağız? Bolu halkına yol, kaldırım, altyapı olarak dönecek. İstedikleri kadar güçlü olsunlar, ben hukuki mücadeleyi göze aldım. Gereğini yapacağım. Mühürlediğimizde, mahkeme kararı gelmeden açılamaz. Mühürlemelere rağmen bankamatikleri kullanmaya devam ederlerse, faaliyetine son vereceğim. Şimdiden uyarıyorum, mühür açılırsa suç duyurusunda bulunurum. Bu iş elektriklerin kesilmesine kadar gidecek. Vatandaşlarımızdan sabır bekliyorum. Amacım; su parasına zam yapmadan, bu tür gelirleri bankalardan alabilmek. Bankalar, kredi kartı borcunuzu bir gün geciktirdiğinizde size faiz uyguluyor. Peki, bu bankalar Bolu halkının hakkını niye vermiyor? Bu konuda kararlıyım, geri adım atmayacağım. Umarım bu konu Türkiye’nin gündemine gelir, diğer belediyeler de aynı girişimlerde bulunur.”