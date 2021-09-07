Başkan Özcan başarısını kime borçlu?

Haber: Yasin Bilgi

Bolu Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı 2. Oturumunda, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan araştırmayı meclis üyelerine göstererek durumu değerlendirildi. İl Belediyelerinde yüzde 68.4 oranlar en başarılı belediye başkanı olarak seçilen Özcan, AK Partililere, “Bu başarımı Millet İttifakı Meclis Üyeleri’nin yanı sıra, Milliyetçi Hareket Partilileri katmadan söylüyorum. Sizin beceriksizliğinize de borçluyum. Çok teşekkür ediyorum. Önümü açtınız. Allah bin kere razı olsun” dedi.

“SİZE DE YAKIN FİRMA”

Özcan, “Size mutlu edecek bir haberim var. Bugün bir anket yayımlanmış. Size de yakın bir firma. SONAR. Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan’ın 94’de Cumhurbaşkanı belediye başkanı seçileceğini bilen tek firma. 2002’de AK Parti ve CHP dışında diğerlerinin baraj altında kalacağını, AKP’nin yüzde 33,9’la iktidara geleceğini bilen, keza 2014 seçimlerinde Cumhurbaşkanı’nın yüzde 54’le seçileceğini bilen bir firma” dedi.

“YÜZDE 76 OY ALAN AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANININ HALİNE BAKIN”

Türkiye’de rekor bir destekle en başarılı il belediye başkanı olarak seçildiğini ifade eden Özcan, “Bakın bakalım bugün yayımladığı anket. Büyükşehir ve Belediye Başkanları’nın başarı araştırması. İl Belediyelerine bakın. Ne yazıyor orada? Yüzde 68,3’le şu anda Türkiye’de rekor bir destekle, AK Parti’nin tek başına yüzde 76 oy aldığı yerdeki belediye başkanının haline bakın. Benim partim burada yüzde 25 oy alıyor arkadaş. Yani ‘başarılı buluyorum’ diyenler yüzde 68,3’e çıkmış ve birinci olmuşuz. Siz hala ‘O mu oldu, bu mu oldu?’ Dünya’da haberiniz yok” ifadeleri kullandı.

“ÖNÜMÜ AÇTINIZ ALLAH RAZI OLSUN”

Başkan Özcan, “Ama bu başarımı Millet İttifakı Meclis Üyeleri’nin yanı sıra, Milliyetçi Hareket Partilileri katmadan söylüyorum. Sizin beceriksizliğinize de borçluyum. Çok teşekkür ediyorum. Önümü açtınız. Allah bin kere razı olsun. Neyse mutlu oldun diye gösterdim ama pek mutlu olmadınız yani” şeklinde konuştu.