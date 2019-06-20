Başkan Özcan bizzat inceledi

Haber: Gönül Olutürk

İlimiz Bolu’da meydana gelen şiddetli sağanak yağışlar birçok bölgede sel ve taşkınlara sebep oldu. Yaşanan olumsuzlukları gidermek ve vatandaşların daha fazla mağdur olmalarını önlemek için Bolu Belediyesi ekipleri seferber olurken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da çalışmaları yerinde inceledi. “HAVALAR DÜZELİR DÜZELMEZ…” Belediye Başkanı Özcan, Kuruçay’da bulunan derede taşkın olma ihtimali olduğunu belirtirken hergün yoğun bir şekilde devam eden yağışların çalışmaların yürütülmesini engellediğini söyledi. Başkan Özcan açıklamasında yaşanan sel ve taşkınlar sonucu zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Bolu’da alt yapının sıkıntısız olduğunu söyleyenler bunu görmeli. Alt yapı ile ilgili hiçbir çalışma yapılmamış. Her şiddetli yağışta maalesef istemediğimiz durumlar yaşanıyor. Önümüzdeki birkaç gün daha şiddetli yağışların devam etmesi bekleniyor. Havalar düzelir düzelmez Bolu’nun alt yapı konusundaki sıkıntısını çözeceğiz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum” dedi.