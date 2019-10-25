Başkan Özcan çalışmaları basına tanıttı

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geride kalan sürede yapılan yol, asfalt, dönel kavşak, kaldırım ve parke taşı döşeme ile 3D yaya geçidi uygulaması gibi çalışmalarla ilgili basın mensuplarını bilgilendirmek amacıyla şehir gezisi düzenledi. Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan yol, kaldırım ve orta refüj çalışmaları hakkında yerinde bilgiler vererek yeşil alan ve çiçeklendirme yapılacağını da söyledi. Bolu basınının tamamına yakınının bulunduğu gezi sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Özcan, yapılan çalışmaların 3’te 1’i kadarını gösterme şansı bulduklarını ifade ederek “Otobüsle 1 buçuk saatlik bir tur yaptık. Gazetecilere yapabildiklerimizin 3’te 1 kadarını gösterme şansı bulduk. Yol çalışmaları, tamamen sıfırdan açılan yollar, genişleten yollar, altyapı çalışmaları, dönel kavşaklarla ilgili düzenlemeleri gösterme şansımız oldu. Ancak, bu sene kendi hazırladığımız bütçe olmamasına rağmen beklediğimizden daha fazla altyapı ve üstyapı çalışması gerçekleştirdiğimizi değerlendiriyorum. Bu sene döşediğimiz taş, 100 bin metrekareyi geçti. Önümüzdeki yıl hedefimiz; 250 bin metrekareden fazla. Bu yıl yaptığımız asfalt çalışmasının en az 3 katını, önümüzdeki yıl için planladık. Gazeteci arkadaşlarımızın ana hatlarıyla gördükleri, önümüzdeki yıl tamamen hayata geçmiş olacak ve o bölgelerin gelişmesine, Bolu trafiğinin rahatlamasına ne kadar katkı sağlayacağını hep birlikte göreceğiz. “ifadelerini kullandı.

“PARK VE BAHÇELER’ İN ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ DE TUR YAPABİLİRİZ”

İlerleyen zamanda Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmaları hakkında da bilgilendirme yapacaklarını belirten Başkan Özcan; “Önümüzdeki süreçte, Park ve Bahçeler’ in çalışmalarıyla ilgili ayrı bir bilgilendirme turu da yapabiliriz. Çünkü önümüzdeki yıl ciddi anlamda park yapacağımızı ve Bolu halkının kullanımına kazandıracağımızı şimdiden söyleyebilirim. Gece gündüz çalışıyoruz. Biz bu turları, özellikle Başkan Yardımcımız Feridun Bey’le hemen hemen her gün yapıyoruz. Bazen gece 12’de, bazen sabah erken bir saatte, bazen yürüyerek sıkıntıları yerinde görüp, çözmeye çalışıyoruz. Güzel şeyler olacak” dedi.

“GÖLYÜZÜ VE SANAYİ KAVŞAĞI BİRLEŞTİRİLEBİLİR”

Başkan Özcan, 31 Mart yerel seçimlerinde tüm belediye başkan adaylarının seçim vaatleri arasında yer alan Gölyüzü ve Sanayi Kavşaklarının olduğu bölgedeki alt ve üst geçit çalışmalarına dair süreci aktararak; “Seçim döneminde tüm adayların vaadiydi. Gölyüzü ve Sanayi Kavşaklarının olduğu bölgede, Cici Taksinin tam tersi olarak D-100’ün alttan geçirildiği, şehir içi trafiğinin üstten geçirildiği 2 ayrı göbeğe ihtiyacımız var demiştik. Bunu sadece ben değil, bütün siyasi parti adayları bunu söyledi. Karayolları ile istişare ettik. İkisinin çok elzem olduğunun kanaatine vardık. Organize Sanayi Bölgesi ve Üniversite Kavşaklarında da bu düzenlemelerin yapılması gerektiğini konuştuk. En önce Gölyüzü ve Sanayi Kavşaklarını söyledik. Onlar bize bu iki kavşak arasında 700 metre olduğunu söyledi. Burası dal – çık mantığı ile yapılacak. Dalacaksın, çıkacaksın 100 metre sonra yeniden dalacaksın. Bunun yerine iki kavşağı birleştirme önerisi getirdiler. Onla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü’nden arkadaşlarımız gelip bir ön çalışma gerçekleştirdiler. Biz de kendi üzerimize düşenlerle ilgili gerekli sözleri verdik. Çünkü orada bir altyapı ile ilgili de çalışma yapılması gerekecek. 8 metreye inecek yol aşağı doğru, eğer o 2 kavşağı birleştirebilirsek daha hesaplı olacak, biz de Gölyüzü ve Sanayi arasındaki 700 – 750 metrelik kısmı Atatürk Orman Parkı’na ilave ederek yeşil alan olarak kullanabileceğiz. Yani yaya ve vatandaşların kullanımına açılabilecek. Tabi eğer gerçekleşebilirse. Gerçekleşecek ama ne zaman gerçekleşeceğini bilemiyoruz. Bu yıl mı olur bir sonra ki yıl mı olur, bilemiyorum. Bu konuda tabi ilimizdeki siyasilerden, milletvekillerimizden, iktidar partisi temsilcilerinden destek bekliyoruz. İşlemlerin hızlanması lazım.” şeklinde konuştu.