Başkan Özcan'dan yanlış imsakiye açıklaması

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediyesi tarafından bastırılan imsakiyelerdeki saatlerin yanlış olmasına ilişkin, "Arkadaşlarımızın burada bir ihmali var. Uyardım daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda. Bundan sonra böyle hata olmaz inşallah" dedi.

"DİYANET BU SENE GEÇ AÇIKLAMA YAPTI"

Özcan, Meclis salonunda düzenlenen basın toplantısında, olaya ilişkin açıklama getirerek, "Arkadaşlara sordum, Diyanet bu sene geç açıklama yaptı. İhaleyi alan firma da bizi sıkıştırdı yetiştirelim diye. Arkadaşlarımız da Fazilet Takvimine göre bu verileri almışlar" ifadelerini kullandı. İmsakiyeden yaklaşık 3 bin adet basıldığını ifade eden Özcan, 500 tanesinde bu hatanın olduğunu, 2 bin 500 tanesinde ise hata bulunmadığını dile getirdi.

"En azından iftar saatini önce yazmamışız" diyen Özcan, şunları kaydetti:

"İki dakika geç açanlar olmuştur bizim yüzümüzden. Daha çok sevap kazanmışlardır ama kasti bir şey yoktu bunda. Dolayısıyla bunu çok fazlada büyütmeye gerek yok. Bütün Rizeliler bir dönem fazladan oruç tutmuştu çünkü ezan vaktinden önce okundu. Burada en azından vaktinden önce söylenmemiş. Öyle olsa daha büyük bir sıkıntı olurdu ama diğerleri de düzeltildi. Bir kasıt yok. Arkadaşlarımızın burada bir ihmali var. Uyardım daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda. Bundan sonra böyle hata olmaz inşallah. Ben belediye başkanı olarak 500 tane yanlış basım için de özür diliyorum. Vatandaşlarımız haklarını helal etsin."