Başkan Özcan, "Demokrasi kazandı"



Başkan Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na kutlama

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasına 2 hafta sonra kavuşan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

Haber: Gönül Olutürk

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti ve Yüksek Seçim Kurulu arasında 31 Mart’tan beri devam eden oylara itiraz süreci nihayet noktalandı. Adeta yılan hikayesine dönen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda yeniden oy sayımları, iptaller, yanlış oylar ve tüm düzeltmelerin yapılması ile birlikte Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım’a karşı üstün gelerek YSK’ya göre seçimi resmen kazanmış oldu. İl Seçim Kuruluna giderek mazbatasına kavuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da yaptığı sosyal medya paylaşımı ile tebrik etti. Başkan Özcan mesajında şu ifadelere yer verdi:İstanbul nezdinde bütün Türkiye rahat bir nefes aldı. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SAYIN EKREM İMAMOĞLU’nu bir kez daha yürekten kutluyorum…

#demokrasikazandi #BaharGeldi”

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2019, 22:57