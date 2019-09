Başkan Özcan esti gürledi

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediye Meclisi Eylül ayı ilk birleşimi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında Belediye Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Eylül ayı ilk birleşiminde gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından dilek ve temenniler kısmına geçildi. Burada söz alan Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Burak Balaban, Ağustos ayı ikinci birleşiminde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın kendisi hakkında sarfettiği sözlere ve belirlenen alkollü mekanların alanı konusuna değindi. Balaban alkollü mekanlarla ilgili 2010 yılında alınan kararla ilgili süreci anlattı ve konuşmasında Başkan Özcan’ın sözlerini eleştirdi.

“BEN DELİKANLILIK ANLAYIŞIMI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KÜRSÜSÜNE YAZDIM”

Burak Balaban’ın konuşmasının ardından konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Balaban’ın açıklamaları ve eleştirilerine, “Bir belediye meclisi üyesi, hele hele bir partinin grup başkanvekili görevini yürüten bir kişinin, attığı twitlere, sosyal medya paylaşımlarına dikkat etmesi gerekiyor. Öyle anlaşılıyor ki birileri fabrika ayarına dönmeye çalışıyor. Alkol, başörtüsü, toplumu kutuplaştırmaya çalışıyor. Ben ve arkadaşlarım, hiçbirinin başörtülü bacıyla da alkol kullanan vatandaşla da sorunu yok. Öyle geçmişte yaptığınız gibi toplumu kutuplaştırmanın anlamı yok. Prim de elde edemezsiniz. Benim delikanlılığımı sorguluyorsunuz. Ben delikanlılık anlayışımı Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne yazdım. Çekinmeden her bildiğimi, her inandığımı orada söylemeye devam ettim. 8 yıllık milletvekilliği sonunda da bu makamla Bolu halkı beni ödüllendirdi. O zaman da konuşuyordu sizin ağababalarınız, ‘Tanju Özcan ne yaptı? Taş üstüne bir taş mı koydu?’ Bak Bolu’nun tüm sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisine taşıdım ben, inandığım her şeyi söyledim. Milletin isteğini Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden dile getirdim. O yüzden ben burada sen orada oturuyorsun farkında mısın?” diyerek cevap verdi.

“MADEM KARŞIYDIN BU KADAR GENİŞ BİR DÜZENLEMEYE NİYE HAYIR DEMEDİN”

Balaban’ın açıklamalarına suçluluk psikolojisi diyerek yüklenen Başkan Özcan konuşmasında ayrıca, “Sevgili Balaban, sen bir elinde tavuk bir elinde yumurtayla kümesten çıkarken yakalanmışsın. Biz burada grafiklerle anlattık. Alkollü alanları belirlemişsiniz. Bütün kamuoyuna sorduk. Bizim ki de grafik olarak gösterdik, 2010’daki kararı gösterdik. 2010’daki kararı alırken 12 bölgeye vermişsiniz yetmemiş 2012’de bir pavyon alanı eklemişsiniz buna. İlla tekrar mı geriye dönüp anlatayım? Renkli olarak gösterdik. Ve ne vahimdir ki o kararın altında imzan var. Madem karşıydın bu kadar geniş bir düzenlemeye niye hayır demedin? Bak benim belediye meclisi üyesi olduğum döneme bak, Yüksel bey dönemine bak, Alaaddin bey dönemine bak. İnanmadığım hiçbir şeye evet demiş miyim bir bak bakalım? Dolayısıyla suçluluk psikolojisi altında… Herkes bilsin Sayın Burak Balaban Bolu Belediye Meclisinde geçen ay kabul edilen karardan çok daha geniş bir alanı kapsayan, alkollü mekan olarak geniş bir alanı kapsayan alana evet oyu vermiş. Bugün ne söylüyorsun, ne anlatıyorsun? Artık kaşımayın. Bu karar çıktı, 1 ay oldu birine ruhsat verdik mi? Biri ile görüştük mü? Kimse başvurmadı bile. Artık şunu kabul edin. Bu toplumda alkol alan insanlar var. Sen istersin ya da istemezsin, seversin ya da sevmezsin ama var. Bu insanları zapturapt altına alalım diyoruz. Bu insanlar kapalı mekanlarda içsinler diyoruz. Bu tür yasaklar, bu tür konuşmalar Bolu’nun kenar mahallerinde insanların araçları içinde alkol almasını sağlıyor. Hem de çocuklarımızın gözlerinin içine bakarak yapıyorlar. Kadınlarımız oradan geçerken o nahoş görüntülerin oluşmasını sağlıyor. Dolayısı ile kusura bakma, sana bu mekanlardan ekmek çıkmaz. Sana kalsaydı zaten alanı daha da genişletilirdin, geçmişteki karardaki oyundan belli. Resmi belge var. O belediye meclis kararına evet diyeceksin; biz bunu daraltıyoruz… Sen daraltılmasına mı karşısın?” ifadelerini kullandı.

“BİLLBOARDLARA ASARIM, SOKAKTA YÜRÜYECEK HALİNİZ KALMAZ”

Karşılıklı atışmaların yaşandığı ve tansiyonun iyice yükseldiği konuşmasının devamında Belediye Başkanı Tanju Özcan şunları söyledi: “Bir şeye şaşırdım yalnız. O kadar çok yalan söyledin ki beyaz tenlisin, yüzünün biraz kızarmasını bekledim. 2010 yılındaki imza senin mi değil mi? Yani o alan belirlenirken evet oyu kullandın mı kullanmadın mı? ‘Ben grup disiplininden ayrılmamak için yaptım’ diyorsun. Biz bunu daraltmışız, sen 2010 da o kararı almışsın. O kararı kaldırmadan üzerine bir de Büyüksu tarafındaki pavyon alanının ilavesi için de oy kullanmışsın. Allah’tan hiçbir yatırımcı gitmemiş arkası gelirdi. Onlarla birlikte Bolu’ya mafyada gelirdi, Bolu bölgenin batakhanesi haline gelirdi. O yüzden Allah korumuş. Bolu Belediye Meclisi’nin aldığı hangi karar varsa ben onu aynen uygularım. Ben hukukçuyum, hukukun evrensel ilkelerini uygulamaktan da hiç tereddüt etmem. Bundan sonra bu alkollü bölge ile ilgili konuyu uzatma niyetindeyseniz Bolu’daki bilboardlara ‘İşte AK Partili belediyenin kabul ettiği alan, işte bu dönem kabul edilen alan’ diye asarım, sokakta yürüyecek haliniz kalmaz. Yapma bunu.”

“BOLU BELEDİYE MECLİSİNDE SİYASETİN YAPILMASINA İZİN VERMEYECEĞİM.”

Başkan Özcan açıklamaların sonunda ise Balaban’ın ‘birilerine söz mü verildi’ imasına karşılık ise, “‘Birine söz vermişsin ben bilmem’ Bildiğin bir şey varsa söyleyeceksin. Az önceki cümlenin gereğini yerine getir. Sanki böyle bir şey varmış da ben bunu bilmiyormuşum gibi anlam yüklemeye çalışma. Ben kul hakkını senden daha iyi bilirim. Biz kula kulluk etmeyiz, Allah’a kulluk ederiz. Hesabımızı da Allah-u Teala’ya vereceğimizi biliriz. Biz bunu biliriz. Ben kula kulluk etmem, başkasını bilmem. Ha ağababalar demişken Benim hiç ağababam olmadı siyasette. Ben yeri geldi genel başkanıma karşı geldim. İnandığımızı söyledik. Çok iyi niyetliyiz, bizi farklı değerlendirmeyin. Şunu rica ediyorum ben siyasetten uzak durmaya çalışıyorum. Bolu Belediye Meclisinde siyasetin yapılmasına da izin vermeyeceğim. Siyasi mesajlarınızı twitter üzerinden verin siz. Klavye delikanlıları vardır, onlardan biri de siz olun, o konuda oldukça başarılısınız. ‘Alkol ruhsatı peşine koşacağına, sağa sola gülücükler dağıtacağına işini yap işini. Devamı yarın.’ Nedir bunlar ya, nedir bunlar? İlkokulda müsamere mi oynuyoruz burada. Böyle yakışmaz, bir grup başkanvekili gelir, eleştirilerini şu kürsüden söyler” diye cevap verdi.