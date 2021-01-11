Başkan Özcan gazetemizi ziyaret etti

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetemize ziyaret gerçekleştirdi. Belediye Başkanlığı Sözcüsü Rasim Özdemir’in eşlik ettiği ziyarette Başkan Özcan’ı gazetemiz imtiyaz sahibi Erhan Beykoz karşıladı. Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla bir gün gecikmeli gerçekleşen ziyarette Başkan Özcan, her türlü koşulda ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışı ile doğru haber ve bilgiyi en hızlı şekilde halka ulaştıran çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.