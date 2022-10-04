Başkan Özcan: “Gece gündüz çalışıyoruz”

Haber: Süleyman Kurt

Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Caddesinde başlatılan ve şu anda İzzet Baysal Caddesi ile İsmet Paşa Caddesi’nde sürdürülen yol ve kaldırım yenileme çalışmalarını inceleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan açıklamalarda bulundu.

ŞİKAYET ÜZERİNE BAŞLADILAR

Bölgede uzun zamandır herhangi bir çalışma yapılmadığını belirten Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Şehrimizi güzelleştirmeye çalışıyoruz. Tabi bulunduğumuz bölgeye uzun süredir el atılmamıştı. Yaya sirkülasyonunun en fazla olduğu yer İzzet Baysal Caddesi. Orada taşlar önemli ölçüde kırılmıştı ve yerinde oynuyordu. Bu konuda şikayetler vardı. Biz de hızlı bir şekilde bu çalışmaları yapalım istedik” dedi.

ÇALIŞMALAR GECE DEVAM EDECEK

İzzet Baysal Caddesi’nde yer altından geçen hatlar nedeniyle işlemlerin daha yavaş ilerlediğini söyleyen Tanju Özcan, “Buralar eski bölgeler. Eski yerleşim bölgeleri. Buralarda çalışmak çok kolay değil. Çünkü bir taraftan Telekom’un hatları var, Türksat’ın hatları var. Hangi hattın nereden geçtiği belli değil. O anlamda tabi zorlanıyoruz. Mümkün olduğu kadar hızlı hareket etmeye çalışıyoruz. Zaten İzzet Baysal Caddesi’nde gece çalışma uygulamasına başladık. Esnafımızın işleri zarar görmesin diye. O çalışma da verimli geçiyor. Bundan sonra ana arterlerdeki çalışmaları gece yapmayı planlıyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde buradan çıkacağız. Ve burada sadece kaldırımları ve yolu yenilemiyoruz, aynı zamanda aydınlatmayla da bu bölgenin, Cumhuriyet Caddesi olsun, devamında burası, İsmet Paşa Caddesi, aydınlatmalarla da buranın yay sirkülasyonunun artmasını da esnafın işlerinin artmasını da hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.