Başkan Özcan, Hak-İş’e yüklendi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu Teşkilatı Danışma Kurulu toplantısına katılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, uzun bir süredir gündemi meşgul eden belediyeden çıkartılan 97 işçi konusunda konuştu. Belediye Başkanı Özcan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Arkadaşlar 19 Aralık tarihinde bir konuşma yaptım. ‘Şu anda Bolu Belediyesi’nde bin 31 kişi çalışıyor. Bu arkadaşlarımızın hiç birini ideolojik sebeplerle işten çıkarmayacağız’ dedik. Hangi siyasi görüşlere sahip olduklarını, nereli olduklarını, nereye oy verdiklerine bakmayacağımızı söyledik. Biz sözümüzü yerine getirdik. 19 Aralık tarihinden bir gün önce bile işe girmiş olan hiç kimseyi kapı önüne koymadık. Peki çıkan bu arkadaşlarımız kimdi? Bunlar bu tarihten sonra işe alınmış hatta seçimden sonra bile işe alınmış insanlar. Belediye bünyesine de değil şirkete” dedi.

“SİZLERİN TAMAMINI İŞE ALMADAN BİR TEK KİŞİYİ İŞE ALMAYACAĞIM”

şirketin vergi borçlarını ve diğer borçlarını ödeyemez hale geldiğini belirten Başkan Özcan, seçimden sonra 15 Nisan’da işçilerin maaşlarını zar zor ödediklerini söyleyerek, “Şirket belediye ihalelerine giremez hale gelmiş. Biz bu arkadaşları toplantı salonumuzda topladık. Bu kişilerden 75 tanesi ‘Ben neden çıkıyorum’ demedi. Tutarsa diye girmiş. Dedik ki ‘Şirket sizin maaşınızı ödeyemeyecek. Bu yüzden böyle bir tasarrufta bulunmak zorunda kaldık.’ Aynı gün hepsine iş bulduk. Sonra dedik ki ‘Belediyeye dönmek isteyen kaç kişi var?’ dediler ki 18. Dedik ki, ‘Biz işleri düzelttikçe Ramazan Bayramı sonrasında başlamak üzere sizleri 2’şer 3’er işe alacağız. Size söz veriyorum sizlerin tamamını işe almadan bir tek kişiyi işe almayacağım. Anlaştık bu şekilde” diye konuştu.

“PROFESYONEL EYLEMCİ OLDULAR”

İstanbul seçimlerinin tekrar edilmesi kararı sonrası Hak – İş Sendikasının 18 işçiyi maaşa bağladığını söyleyen Başkan Tanju Özcan ayrıca, “Bayram sonrası dedim ki, ihtiyacı ve aciliyeti olan gelsin dedim. Gördük ki gerek kalmamış. Ankara yürüyüşüne Bolu’dan kaç kişi katıldı? Günden güne değişiklik gösterecek şekilde 10 veya 14 kişi. Sonra ne oldu? Devam ettiler. Bu sarı sendika bizim üzerimizden algı oluşturmaya çalışıyor. Sadece ve sadece sevindiğim şu, oradaki bazı ihtiyaç sahipleri Hak-İş tarafından finanse ediliyor. Profesyonel eylemci oldular ama olsun en azından evlerine ekmek götürebiliyorlar. Önümüzdeki süreçte kışkırtmaya devam edecekler. İşte açlık grevi yapacaklar ama bunları o yola iten o sarı sendikanın iki hafta önce Düzce’de yaptığı toplu iş sözleşmesini paylaşmak istiyorum. Düzce Belediyesi ile 3 yıllık toplu iş sözleşmesi yaptılar, 1. Yıl %0, 2. Yıl %0, 3. Yıl %0 zam. İşte bunlara sendika demeye bin şahit ister ve utanmadan işçinin hakkını hukukunu savunan bizlere ‘Gün gelecek, devran dönecek, CHP halka hesap verecek’ derler” ifadelerini kullandı.

“MAALESEF BANKAMATİK ÇALIŞANLARI VAR”

Konuşmasında Bolu Belediyesi’ndeki işçi sayısına ilişkin konulara da değinen Özcan, idari olarak arzu ettikleri noktaya gelemediklerini söyledi. Özcan açıklamasında şu sözle yer verdi: “Mali olarak iyi gidiyoruz ama idari yapıyı düzeltmek zor. Bütün birimleri tek tek ziyaret ediyoruz. Bakın dedik hiç birinizle sorunumuz yok. Bizim, sizin siyasi görüşlerinizle bir işimiz yok. 19 Aralık ile ilgili olan dışında işten çıkarttığımız tek kişi olmadı. Hiç biriniz dünya görüşü umurumda değil ama çalışmak ve alın teri dökmek kaydıyla. Kim olursa olsun çalışmıyorsa Bolu halkının paralarından ona para ödemeye devam etmem. Şunu yapmak istiyorum, çıkın sokağa belediye çalışanı olduğunu söylemeden sorun ‘Ben dışarıdan geldim, belediye çalışanlarını aldıkları parayı hak ediyorlar mı?’ diye. Yüzde doksanı hayır der. Biz bu insanlardan emlak vergileri, su paraları alıyoruz. Siz de ‘Helal olsun’ dedirtin. Bu yolda da ciddi adımlar attık. Topluyorum müdürleri, bin küsür çalışan var. Bu sayı az mı? ‘Değil’ diyorlar. ‘Fazla’ diyen de var. Her daire müdürü ile konuştuğumuz da ise bize birimlerinde eksik eleman olduğunu söylüyorlar. Peki birimlerde eksik varsa, totalde nasıl fazla çalışan var? Çünkü maalesef bankamatik çalışanları var. Şu anda geliyorlar, eskiden gelmiyorlardı. Bir tanesinin kim olduğunu biliyorsunuz. Sağ olsun AK Parti de onu görevden aldı.Kimse alın teri dökmeden para alamayacak.”