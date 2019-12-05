Başkan Özcan İl Genel Meclisi’ni ziyaret etti

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan İl Genel Meclisi’ni ziyaret etti. Meclis toplantısına katılan Başkan Özcan “Seçimlerin üzerinden yaklaşık 8 ay geçti. Zaman çabuk geçiyor. Milletvekilliğinde 8 sene ne çabuk geçti anlamadık. Bu görevde de 8 aylık süreç doldu. Sizler bizim gibi seçilmiş insanlarsınız. Ben her zaman söylüyorum il genel meclisi üyeleri yerel milletvekilleri. Yani hepiniz hem merkezi hem ilçeleri temsil ediyorsunuz. Dışarıdan bakıldığında algı şu; il genel meclisi sadece köylerle iş yapar gibi ama öyle değil. Sizin aldığını oyların çoğu belediye sınırlarından geliyor. Çünkü nüfus yoğunlukları belediye sınırlarında” dedi.

“BELEDİYE VE ÖZEL İDARE BİR ELMANIN İKİ YARISI GİBİYİZ”

Belediye ve özel idarenin birbirine bağımlı iki kurum olduğunu ifade eden Başkan Özcan “ Belediye ve özel idare bir elmanın iki yarısı gibiyiz birbirimizi tamamlıyoruz. Bizim sınırlarımız bitiyor sizin sınırlarınız başlıyoruz. Bu anlamda da hizmette iş birliği yapmamız gerekiyor. Başkanla öteden beri bir abi kardeş düzeyinde bir ilişkimiz var. İl Genel Meclisi üyelerinin tamamını tanıyorum. Sizlerin de iyi niyetle ilimize ilçelerimize hizmet götürmeye köylere daha çok katkı vermeye çalıştığınızı görüyorum. O anlamda önümüzdeki süreçte daha yoğun bir işbirliğimiz olacak inşallah. Bizler buna hazırız. Hepimiz acemiliği attık. Sizler nezaket ziyaretinde bulunmuştunuz. Bundan sonraki çalışmalarımızın bolumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlimizin daha iyi konuma gelmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz. Ben Bolu’nun önünün açık olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi eksik hususları tamamlarsak üzerine koya koya gideceğiz” şeklinde konuştu.

İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a teşekkür ederek “Tüm meclis üyesi arkadaşlarım adına hoş geldiniz diyorum. Bizlerde 31 Mart yerel seçimleri ardından oluşan 23 meclis üyesi arkadaşımızla birlikte her ayın ilk haftasında düzenli olarak 5 gün toplantılarımızı yapıyoruz. Kasım ayı bizim il özel idaresinin bütçe ayıdır. 20 gün boyunca toplandık ve bu hafta da devam ediyoruz. Yarın bitireceğiz inşallah” dedi.

Daha sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla tek kadın İl Genel Meclisi üyesi Zerrin Yavuz Açıkalın’a çiçek takdim etti.