Başkan Özcan, İngiltere CHP Birliği’nde

İngiltere’de bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Londra’da CHP İngiltere Birliği üyeleriyle düzenlenen panelde bir araya geldi.

Başkan Özcan, İngiltere CHP Birliği’nde

Haber: Ceylan Beykoz

Geçtiğimiz günlerde bir dizi program dâhilinde İngiltere’ye giden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bayraktutan ile birlikte CHP İngiltere Birliği tarafından düzenlenen panele katıldı.  Başkent Londra’daki birlik binasında gerçekleşen ve 30 Mart yerel seçimlerinin değerlendirilmesinin yapıldığı panelde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bayraktutan ve Bolu Belediye Başkanı Özcan,  İngiltere’de “CHP İngiltere Birliği” çatısı altında bir araya gelen gurbetçilerle seçim sonuçlarını konuştu ve soruları yanıtladı.

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ak Parti’den Dörtdivan çıkarması
Ak Parti’den Dörtdivan çıkarması
  1. Bolu

banner133

banner129