Başkan Özcan, işçileri unutmadı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesi personellerine Başkan Tanju Özcan’ın talimatıyla Ramazan kolisi desteği veriliyor.Bu kapsamda bugün belediyenin çeşitli müdürlüklerinde çalışan 975 işçiye, içinde temel gıda malzemeleri bulunan Ramazan kolileri teslim edilmeye başlandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’da Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesindeki dağıtım programına katılarak, ilgili personellerin Ramazan aylarını kutladı, hem de gıda kolilerini teslim etti.Covid-19 salgınına karşı personeller, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek Ramazan kolilerini teslim aldı.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2020, 13:25