Başkan Özcan İstanbul’da

Haber: Gönül Olutürk

Seçilmiş İBB Ekrem İmamoğlu’nun 23 Haziran seçimleri için yol haritasını paylaşacağı Kampanya Koordinasyon Toplantısına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da katılmak üzere İstanbul’a gitti. CHP Milletvekilleri, PM üyeleri, İl ve İlçe Başkanları ile Belediye Başkanlarının katılacağı toplantı Saat 11:00 de Ekrem İmamoğlu’nun Kampanya sunumu ile başlayacak.

Ardından Belediye Başkanları ile toplantı yapılacak. Bu gün Saat 12:00 de yapılacak toplantıya Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da katılacak.