Başkan Özcan, istifa etti

Haber: N. Halid Altundal

Evsel nitelikli katı atıkların çevreye zarar vermeden bertarafını sağlamak, çevre kirliliğini azaltmak, katı atık depo sahalarından azami istifade etmek ve ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla kurulan BEKAB’ın olağan toplantısı Bolu Belediye Başkanı ve BEKAB Başkanı Tanju Özcan başkanlığında gerçekleşti. Bolu Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda BEKAB Başkanı Tanju Özcan, bir yıldır sürdürdüğü bu görevinden istifa edeceğini duyurdu. BEKAB Başkanlığı’ndan istifa etme kararına ilişkin birlik üyelerini bilgilendiren Özcan, “Sırf ben başkanım diye birlik girişimlerini engelleyenlerin önünü açmak adına bu kararı alıyorum. Artık bundan sonra top beni engelleme üzerine siyaset geliştirenlerde. Tekrar altını çizerek söylüyorum: Biz Bolu Belediyesi olarak yine elimizden geleni yapacağız, onlarda gereğini… Artık bahaneleri kalmadı, BEKAB’ın sorunlarını çözsünler.” diye konuştu.

“PROJENİN ENGELLENDİĞİNİ GÖRÜYORUM”

Konuyu Vali Amet Ümit ile görüştüklerini ifade eden Özcan, “Valimize bu konuyu istişare ettim, ‘Sayın Valim Bolu’nun genelde ilgilendiren bir konu. Benim siyasal görüşümden, dünya görüşümden dolayı bu projenin gecikmesinden endişe duyuyor, engellendiğini görüyorum. Bu sebeple bu görevi bırakmak istiyorum, işler daha hızlı yürüyebilirsin diye’ dedim. ” ifadelerini kullandı.

“DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK”

Bolu Belediyesi olarak BEKAB’ın yüzde 70 paydaşı olduklarını ve desteklerinin devam edeceğini kaydeden Özcan, son olarak şunları söyledi: “Biz Bolu Belediyesi olarak neredeyse biz BEKAB’ın yüzde 70 paydaşıyız. Üzerimize düşen yükümlülükleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz. Hatta buranın ihalesi gerçekleştirilebilirse, lot alanlarının yapımı konusunda kendi iş makinelerimizle lojistik destek vermeye hazırız. Ancak benim bu görevde kalmam işleri yavaşlatabilir endişesi ben de oluştu. Bu tür projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan hibe falan da alınabilmesi söz konusu.. Mesela Zonguldak sorunu nasıl çözdü. Birliğin başkanı Zonguldak Valisi’ydi ve orada bütün ilçeleri kapsayacak şekilde Zonguldak’ta bu depolama alanı ve tesis kuruldu. Burada eğer acele etmezsek, adım atmazsak tahsis süremiz ile ilgili sorun yaşayacağız. O yüzden bir an önce işlerin hızlanması lazım. Bu yüzden benim bu birliğin başkanlığını bırakmam birliği hayrına olabilir, bazı işleri kolaylaştırabilir düşüncesiyle ben böyle bir karar aldım. Toplantının gündemini kapattıktan sonra, yarın tarihli istifa dilekçemi sayın valimize ulaştıracağım. Bundan sonra olması gereken; Sayın Valimizin başkanlığında BEKAB toplanır ve yeni başkanını seçer. ”

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2020, 10:57