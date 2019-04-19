Başkan Özcan istifa etti



Haber: Birol Ertunç

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından Bolu Belediye Başkanı seçilen Bolu Milletvekili Tanju Özcan, mazbatasını almasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne(TBMM) giderek milletvekilliğinden istifa etmek için dilekçesini vermişti. Meclis Başkan Vekili Levent Gök Başkanlığı'nda toplanan TBMM Genel Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın milletvekilliğinden istifa etmesini görüştü.

TBMM Başkan Vekili Gök, Genel Kurul’da gündeme geçmeden önce yaptığı konuşmada, “31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde ülkemiz demokrasisi açısından önemli bir süreci geride bıraktık. Seçimlerin ülkemize, demokrasimize yararlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Seçilen tüm belediye başkanlarımızın, bütün siyasi partilerden değerli belediye başkanlarımızın her birini ayrı ayrı kutluyor, kendilerine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

ÖZCAN’IN VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

Belediye Başkanı Özcan’ın dilekçesinin Genel Kurul’da okunmasının ardından vekilliği düştü. Levent Gök de “Bolu Milletvekili Sayın Tanju Özcan 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri’nde Bolu Belediye Başkanı seçilerek mazbatasını almıştır” dedi.