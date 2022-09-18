Başkan Özcan, konut projesini eleştirdi!

Haber: Süleyman Kurt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi’ olarak açıkladığı dar gelirli vatandaşlara 500 bin sosyal konut projesi birçok vatandaş tarafından rağbet görerek çok kısa sürede 2 milyon başvuruyu geçti.

Konut projesi hakkında kendi kişisel Twitter hesabından paylaşım yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Sosyal konut hayali ile milyonlarca garibanı umutlandırdınız. Halkımız bilsin diye söylüyorum. Bu iktidar 2019 seçimleri öncesi Bolu’da 255 konut için talep topladı. Kura çekti, para aldı. Ama bırakın temel atmayı, konutların yerini bile bulamadı. Hayal tüccarı bunlar!!!” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022, 10:30