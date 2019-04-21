Başkan Özcan, “Lanetliyorum”

Haber: C. Kutay Aykan

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari’de geçtiğimiz gün teröristler tarafından şehit edilen askerimiz Yener Kırıkçı’nın Ankara/Çubuk’ta düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninin ardından bir grup CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu linç etmeye kalktı. Yaşanan arbedede sözlü ve fiziksel saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, güvenlik güçleri tarafından grubun arasından zorlukla alınarak bir eve götürüldü.

CHP Liderinin saldırıya uğradığı haberini Boluspor- Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasını izlerken alan eski CHP Bolu Milletvekili, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yapılan saldırıyı şiddetle kınadı. Gazetemize yaptığı açıklamada Belediye Başkanı Özcan şu ifadeleri kullandı: “Ben de bu saldırıyı yeni öğrendim, bunun organize bir saldırı olduğu, ülkeyi karıştırmak isteyen birilerinin bulunduğu çok açık. Bu hain saldırıyı yapanlar ve buna alet olanların bir an önce ortaya çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Bu saldırıyı planlayanları da buna alet olanları da lanetliyorum, şiddetle kınıyorum. Şunu da hatırlatmamak istiyorum: ‘Askerlerimizi şehit eden hain terör örgütü 2 yıl önce de Sayın Genel Başkanımıza pusu kurup saldırmıştı. Buna alet olanlara bu olayı hatırlatmakta fayda görüyorum ve bu yaptıklarının ne kadar çirkin bir hareket olduğunu kamuoyuna tekrar hatırlatmak istiyorum.”

“SİZ KİMİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜYORSUNUZ?”

Bolu Belediye Başkanı Özcan açıklamasında ayrıca, “Bu ülkenin Kurucu Partisinin Genel Başkanına;

üstelik askerlerimizi şehit eden hain terör örgütünün Türkiye’de tek saldırısına maruz kalan Genel Başkanına bu yapılamaz, keskinlikle kabul etmiyorum. ‘Siz kimin ekmeğine yağ sürüyorsunuz?’ sorusunu da sormak lazım. Kimin değirmenine su taşıyorsunuz? Bu yapılanlar ülkeyi karıştırmaya dönük eylemlerdir, vatandaşlarımızı da itidalli olmaya davet ediyorum. Böyle bir şeyin kamuoyunda herhangi bir şekilde kimse tarafından savunulması kabul edilemez. Devlet yetkililerin de bu duruma hemen el koymasını bekliyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2019, 16:01