Başkan Özcan Mecliste açıkladı

Haber: N. HalidAltundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclisi Mayıs ayı ikinci oturumunda Başkan Yardımcısı Feridun Yılmaz’ın istifasına ilişkin konuştu. Başkan Tanju Özcan, Feridun Yılmaz’ın özel sebeplerden ötürü istifa ettiğini belirterek, bu görevden affını daha önce de istediğini söyledi. Aile ve iş ilişkileri nedeniyle istifa ettiğini aktaran Başkan Özcan, boşalan koltuğa getirilen ismi de açıkladı. Özcan, Başkan Yardımcılığına daha önce İYİ Parti İl Başkanlığı ile arasında polemik konusu olan Ahmet Yılmaz’ın getirildiğini açıkladı. Yılmaz’ın göreve gelmesi sonrası İYİ Parti İl Başkanlığının nasıl bir tavır sergileyeceği ise merak konusu oldu.