Başkan Özcan Milletvekillerine ateş püskürdü

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, düzenlediği basın toplantısında koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar nedeniyle ilimizde kapatılan işyeri sayısını açıkladı. Başkan Tanju Özcan açıklamasında AK Partili Milletvekillerine de sert eleştirilerde bulundu. Başkan Özcan açıklamasında, “Sizlere bazı rakamlar vereceğim ve bunun sonrasında Bolu olarak büyük bir haksızlığa maruz kaldığımızı göreceksiniz. Sadece genelgelerle zorunlu olarak kapatılan iş yeri sayısı Bolu’da 891. Bunlardan 296’sı lokanta, 269 kafeterya ve kahvehane, 266 berber ve kuaför, 18 spor salonu, 16 düğün salonu, internet, oyun salonları 31, 3 sinema ve 2 hamam kapatıldı. Bunların dışında oteller de var. İlk etapta kaba bir hesapla genelge dolayısıyla kapatılan yerlerden dolayı Bolu’da 10 bin kişinin işsiz kaldığını görüyoruz. Şu anda en az 10 bin ailenin geliri kesilmiş. Daha detaylı bir tespit yapılırsa bu sayı azalmaz artar” dedi.

“MİLLETVEKİLLERİ NE İŞ YAPAR?”

Geçtiğimiz günlerde Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un bir açıklama yaparak 2 milyon 111 bin aileye bin TL para dağıttığını söylediğini hatırlatan Başkan Özcan açıklamasının devamında AK Partili Milletvekillerine ateş püskürdü. Özcan açıklamasında, “AK Parti İl Başkanı ve resmi makamlar Bolu için yaptıkları açıklamada ‘1535 aileye 1000 TL yardım yaptık’ dedi. Nüfusa oranlarsak kabaca Türkiye’deki her 200 kişiden biri Bolu’da yaşıyor. 2 Milyon 111 bin aileye yardım dağıtıldığında nüfusa göre Bolu’da yardım alması gereken aile sayısı 10 bin 555. Bizde kaç aile yardım almış? 1535. Burdur bizden küçük bir il, Burdur’da 4 bin 800 aile yardım almış. Nüfusa oranla hesap yaparsak 9 bin 20 aileye daha yardım yapılmış olması gerekiyor. 1535 yerine bu sayının 10 bin 555 olması gerekiyor. Ben haliyle soruyorum. Milletvekilleri ne iş yapar? 2 milyon 111 haneye yardım yapılırken, Bolu’ya 1535 aile yardım yapılmış. Burada bir tuhaflık var ve dolayısıyla ben 9 bin 20 ailenin 1000 TL yardımın neden gelmediğini milletvekillerine soruyorum. Siz orada ne iş yapıyorsunuz? Yol sıra gidip çay sıra geliyorsunuz” diye konuştu.

“BU SİYASET YAPMAK FALAN DEĞİL, BOLU HALKININ HAKKINI ARAMAK”

Bolu Belediye Başkanı olarak 9 bin 20 ailenin hesabını istediğini bildiren Özcan açıklamasında ayrıca şunları söyledi: “9 bin 20 ailenin 1000 TL daha yardım alması gerekirdi. Her gün vatandaşlar bizi arıyor. Başvurdum deyip alamadıklarını söylüyorlar. Bunun hesabını versinler. Bu siyaset yapmak falan değil, Bolu halkının hakkını aramak. Şimdi Sayın Bakan diyor ki 2 milyon 300 bin aileye daha yardım yapacağız. Bolu’ya gelmesi gereken sayı ise 11 bin 500 aile. Dolayısıyla bir Bolulu olarak bu sayının altında bir rakamı kabul etmeyeceğim. Daha önceki 9 bin 20 aileyi de eklesinler ve bu ikinci yardım paketinden Bolu’da en azından 20 bin ailenin faydalanması gerekiyor. Ben bunun hesabını soruyorum ve bunu milletvekillerinden bekliyorum. O bütçeden bir para varsa ‘benim hakkım’ diyerek alacaksın. Elini masaya vurması gerekiyorsa bir milletvekilinin, o gün bugün.”