Başkan Özcan müjdeyi verdi

Haber: Volkan Yılmaz

Şehrimizin kuzeyinde bulunan ve Sandallar Mahallesi’nden başlayarak Yukarısoku Mahallesi’ne kadar 10 mahallenin içerisinden geçen DSİ Sulama Kanalı kapatılıyor. Projenin çalışmaları ilk olarak Sağlık Mahallesi’nden başladı. Kanalın ilk etapta 15 Mayıs’taki sulama dönemine kadar 5 km’lik kısmı kapatılarak hizmete açılacak.

“Benim 10 yıllık bir hayalimdi bu proje”

‘Benim 10 yıllık hayalim olan bir proje’ dediği kanal kapatma projesini yerinde inceleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu bölgenin çalışmalar bittiği zaman Bolu’nun en güzel yerlerinden birisi olacağını söyleyerek; “Şu anda Sağlık Mahallesi’ndeyiz. Mahallemizin kapalı pazaryerinin hemen üstünde sulama kanalının kapatılması ile ilgili çalışmalar başladı. Benim 10 yıllık bir hayalimdi bu proje. Bu kanal şehrimizin merkezinde kaldı ve ciddi anlamda kirliliğe ve trafik kazalarına sebep oluyordu. Biz bu kanalın kapatılacağı sözünü vermiştik ve son seçim beyannamemizde de bu proje vardı. 1 Eylül itibariyle DSİ bu kanallara su salımını durdurdu ve bizde bu sebeple proje çalışmalarına anca başlayabildik. Bu alandaki çalışmalarda öncelikle 4 metre genişlikte kazı yapılıyor. Daha sonra 2 tane 1,5 metre çaplı boru geçecek buradan ve su bu borulardan geçecek. Burası kapandıktan sonra üzerinde yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve yeşil bir alan olacak ve burası Bolu’nun en güzel bulvarlarından bir tanesi haline gelecek. İlk etapta Kasım ayına kadar 2 km’lik kısmını kapatmayı planlıyoruz. Daha sonra 15 Mayıs’ta su salımına başlanacak ve biz bu tarihten önce 3 km’lik bir alanı daha kapatacağız. Tekrar önümüzdeki yıl Eylül ayında yapacağımız çalışmalarla da inşallah seneye bu zamanlarda 8 km’lik kısmı kapanmış ve hizmete açılmış olacak” diye konuştu.

Başkan Özcan’dan Fatih Metin’e teşekkür

Başkan Özcan, konuşmasının devamında projeye verdiği desteklerden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin’e de teşekkür ederek; “Tabi biz burası için ciddi bir proje yaptık ve bu projeyi DSİ Genel Müdürlüğümüz onayladı. Bu onay sürecinde bizlere destek veren Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Metin’e de teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.