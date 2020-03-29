Başkan Özcan müjdeyi verdi

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz aylarda iç beton kaplama ihalesi gerçekleştirilen ve dün itibariyle çalışmaların başladığı Karadere Tüneli’nde incelemelerde bulundu. Başkan Özcan’a inceleme gezisinde Başkan Yardımcıları Rasim Özdemir ve Feridun Yılmaz ile Fen İşleri Müdürü Adnan Demirel, müdürlük teknik personelleri ve yüklenici firma temsilcileri de eşlik etti. Başkan Özcan, 3 bin 635 metre uzunluğundaki tünele kendisine eşlik eden heyetle birlikte girerek, yüklenici firma tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgiler aldı.

İnceleme gezisinde projeyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 18 milyon TL yatırım bedelli tünel iç beton kaplama işini yılsonuna kadar tamamlayacaklarını belirterek “Şu anda 3 bin 635 metre olan Karadere tünelimizdeyiz. Şu an gördüğünüz gibi tünel açılmış ancak iç kaplaması yapılmamıştı. Bunu ihale ettik, yaklaşık KDV’si ile birlikte 18 milyon TL’lik bir yatırım yapılıyor burada. Özetle tünelin tam ortasındayız şu anda. Tabana 40 santim derinliğinde bir temel atılıyor, ardından tünel içi kenar beton kaplaması yapılacak. Ondan sonra da inşallah 8-9 ay içerisinde Karadere suları bu tünelin içinden geçerek temiz su arıtma tesisimize ulaşacak.” dedi.

“BİZ ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ”

Çalışmaların tünelin tam ortasından başlanılarak iki koldan devam ettiğini kaydeden Özcan, “Tabi bu çalışma tünelin tam ortasından başladı. Hem kuzeye, hem de güneye doğru gidecek aynı anda. Eş güdümlü olarak tamamlanmış olacak. Şimdiden Bolu’muza hayırlı olsun. Burada çalışan arkadaşlarımıza da Allah kazasız belasız tamamlamalarını diliyorum. Kolay bir yer değil, tüm kamuoyu bunu görsün. Bolu’nun ileride su sıkıntısı yaşamaması için bu çalışmalar yapılıyor. Dediğim gibi biz üzerimize düşeni yapıyoruz, Devlet Su İşleri Müdürlüğü de isale hattını bitirirse bu yılın sonunda inşallah Karadere suları Bolu’muza hayırlı olsun diyebileceğiz.” diye konuştu.

“GÜNDE 24 METRE MESAFE BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ”

Başkan Özcan, tünelde devam eden çalışmalar hakkında bilgiler de vererek, “Şu an 2 kalıp var 2 tane daha gelecek ve 4 kalıp olacak. Günde yaklaşık 12’şer metreden toplamda 24 metre mesafe bitirmeyi planlıyoruz. Ona göre hesabımızı yapıyoruz. Tabi vatandaşımıza bu vesileyle şunu da söyleyelim; Maalesef Karadere suları Bolu’nun tek başına su ihtiyacını karşılamıyor. En fazla 250 mililitre saniye civarında su verebileceğiz. Tahsisimiz o kadar. Bugün ise şehrimize 400 mililitre saniye su veriyoruz. Dolayısıyla mevcut haliyle Karadere suları tek başına Bolu’nun su ihtiyacını karşılamıyor. Çele Barajı yapıldıktan sonra ihtiyacı karşılama oranı artacak, ancak bunu ek kaynak olarak görmek lazım. Biz Gölköy’den su kullanmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza bunu tekrar hatırlatmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

“KARADERE SULARI NE YAZIK Kİ BOLU’NUN SU İHTİYACINI TEK BAŞINA KARŞILAYAMAYACAK”

Tünel içinde yaptığı incelemelerin ardından tünelin kuzey girişindeki su kaynağını da yerinde gören Başkan Tanju Özcan, Karadere sularının özelliklerinden de bahsederek, “Bulunduğumuz yer tünelin kuzey girişi. Hep bahsedilen, az önce de benim içtiğim ve Bolu’muza gelecek olan Karadere suları. Debisi mevsimsel şartlara göre değişkenlik gösteriyor. Ancak şu anda 250 mililitre saniye civarında bir su var. Ancak bu su, şu haliyle Bolu’muza yetmiyor. Bu su önümüzdeki yaz aylarında 600 mililitre saniyeye çıktığı zaman Bolu’muza birkaç ay yetebileceğini ön görüyoruz. Bu su evet kaynak suyu. Ben de az önce tadına baktım gerçekten çok lezzetli bir su. İnşallah bu suyu Bolu’muza bu tünel vasıtasıyla kavuşturacağız. Ama keşke bu su Bolu’nun tek başına su ihtiyacını karşılayabilse” dedi.