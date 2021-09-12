Başkan Özcan MYK değerlendirmesi

Özel Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya üzerinde yayımlanan bir programda Armağan Çağlayan’ın konuğu oldu. Başkan Özcan orada anlatmaması gereken bir anıyı anlattı. Ve bu durum sonucu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP’nin aldığı karar sonucu uyarı amaçlı disiplin kuruluna sevk edildi. Bu olaylar yaşandıktan sonra Başkan Özcan, gazetemize özel açıklamalarda bulunarak, “MYK’nın beni disipline vermeye hakkı var. MYK iddia makamı. Esasa ilişkin mütalaasını verdi. Uyarı cezasıyla cezalandırılmasını istiyoruz dedi. Ama bizde kararı verecek olan Yüksek Disiplin Kurulu. Biz bağımsız yargıyı savunan bir partiyiz. YDK çok tecrübeli siyasetçilerden ve hukukçulardan oluşan disiplin kurulu. Gideceğim savunmamı yapacağım ve sonucu hep birlikte bekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“GENEL MERKEZE DE BİR ANLAMDA BASKI KURDULAR”

Anlatmaması gereken bir anıyı anlattığını ve bunu kendine yakıştıramadığını ifade eden Tanju Özcan, “Benim anlatmamam gereken bir anıyı anlattım ben bir gaf yaptım. Benim gibi tecrübeli birine yakışmadı. Bundan dolayı incinen hanımefendiler olabileceğini öngörerek zaten çıkar çıkmaz dedim bu bana yakışmadı, bundan samimiyetle, üzüntü duyan tüm kadınlardan özür dilemek düşer dedim bana, âmâsız ve fakatsız. Ben zaten özrümü diledim. Ama öyle bir köpürttüler ki, özellikle bu AK Parti Milletvekilleri, bir yerden talimat almışlar demek ki. Sonuç itibariyle genel merkeze de bir anlamda baskı kurdular, ‘biri bunu durdursun’ diyorlardı ya…herhalde bu çağrıya bizim genel merkez karşılık verdi” ifadelerine yer verdi.

“BİR KEREDEN BİR ŞEY OLMAZ DİYEN BAKAN ÖZÜR DAHİ DİLEMEDİ”

Geçmişte Ensar Vakfında yaşanan tecavüz ve taciz olaylarına değinen Başkan Özcan, “Şuana kadar hukuka aykırı bir süreç işlemiyor. Benimle ilgili o tweetleri atan milletvekilleri ki ben özür dilemiş olmama rağmen hatamı kabul edip, 2016 yılında Ensar Vakfında taciz ve tecavüzler varken, 11 tane çocuğa adli muayene sonucunda tecavüze uğradığına dair, 50 tane çocuğun cinsel istismara uğradığına dair rapor varken bir seferden bir şey olmaz diyen o zaman ki bakan, hanımefendi bakanla ilgilide ge soru vermiştik. MHP’de muhalefetteydi o zaman. Konuyu soruşturalım, Aile ve Çalışma Bakanlığının sorumluluğunda bu yurt. Herhangi bir vatandaşın AK Partili olmayan bir vatandaşın özel yurdunda yaşanmış olsaydı bu olay, neler olurdu? Bakan bir kereden bir şey olmaz der miydi? Bir kereden bir şey olmaz diyen bakan özür dahi dilemedi. Kimse ona özür dile çağrısında bile bulunmadı. Ve onlar, o bakan aklandıktan sonra yani ge soru talebi reddedildikten sonra sıraya girdiler. O milletvekilleri benim gözümün önünde o kadın bakanı kutladılar. Yaşanmış tecavüzler var çocuklara cinsel tacizler var bundan dolayı daha kimse çıkıp özür dilemedi. Hala o vakfa hükümet büyük destek vermeye devam ediyor” dedi.