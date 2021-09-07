Başkan Özcan MYK sonrası konuştu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda anısını anlatan Tanju Özcan için karar dün verilmişti. Partisinin MYK toplantısında Başkan Özcan'ın uyarılması talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar verildi. Cumhuriyet Halk Partisinin verdiği karar sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Özcan, uyarılma cezasının kendisi için sürpriz olduğunu söyleyerek, "iddia makamı MYK. MYK'nın önerisi uyarı cezası. Ben bu kararı beklemiyordum. Sürpriz oldu benim için. Yargı bağımsızlığını savunan bir partiyiz. YDK hiçbir etki altında kalmadan savunmamı dinleyecek ve MYK'nın iddialarını dikkate alıp nihai kararı verecek. YDK'nın vereceği karar bağlayıcı olur. Verilecek karara saygı duyarım" diye konuştu.

“ATATÜRKÇÜ TÜRK MİLLİYETÇİSİ ÇİZGİMDEN ASLA TAVİZ VERMEZDİM”

Tanju Özcan kendisinin partiden ihraç edilmesini bekleyenlerin olduğunu söyleyerek, “Bugün partiden ihraç edilmem yönünde beklentisi olanlar vardı. İhraç edilseydim herhangi bir partiye gitmem gibi bir düşüncem yoktu bağımsız olarak kalırdım. İhraç edilseydim sadece CHP ile resmi bağım kopardı, Atatürkçü Türk milliyetçisi çizgimden asla taviz vermezdim. Burada tecrübeli siyasetçin anlatması gereken bir anıyı paylaştığım için suni gündem yaratıldı. Bazen siyasi olarak çok konuşurken ağızınızdan çıkmaması gereken sözler çıkıyor ama maksat kötü değildi” ifadelerini kullandı.

“ANNEM BABAM HACI BENİM”

Samimi olarak incinen bütün kadınlardan özür dilediğini ifade eden Başkan Özcan, "Samimi olarak incinen tüm kadınlardan özür diledim dilerim. Benim mütedeyyin kesimle hiçbir sorunum olmadı. Annem tesettürlü, annem babam hacı benim. Türkiye'de cami yapan tek belediye başkanı benim. Mütedeyyin kesim sorunu varmış gibi algı yaraya çalışmak olmaz. Geçen hafta cami temeli atmış biriyim" şeklinde konuştu.