Başkan Özcan: “Neredesin Suat Kardeşim? Neden tatilini kesip gelmiyorsun?”

Haber: Uğur Balaban

Yaklaşık 2 haftadır ilimizin ve Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen Çaydurt bölgesi Yuva köyünde meydana gelen sudan zehirlenme vakalarının sayısı 141 oldu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, olayla ilgili yaptığı açıklamanın ardından AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner’e yüklendi.

NEDEN TATİLİNİ KESİP GELMİYORSUN

İstanbul’da yaşanan sel felaketinde tatilde olmasından dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na eleştiri yöneltenler arasında AK Parti İl Başkanı Suat Güner’inde olduğunu belirten Başkan Özcan, “Sayın İmamoğlu, İstanbul'da sel felaketi olduğunda tatilini kesip gelmedi diye haklı olarak eleştirilmişti. O toplantıya İl Başkan Vekili’nin katılmasının sebebi neydi? İl başkanının tatilde olması. Şimdi Sayın İmamoğlu'na o eleştiriyi yöneltenler arasında Suat Bey de vardı.”

NEREDESİN SUAT KARDEŞİM?

“Neredesin Suat kardeşim? Bak Bolu'da büyük bir felaket yaşanıyor. Niye tatilini kesip gelmiyorsun? Neredesin? AK Parti İl Başkanı nerede? Milletvekilleri daha istişare aşamasında. Ben milletvekili olsaydım biliyorsunuz, şu anda orada olurdum. Muhtemelen geceleri de orada olurdum” ifadelerini kullandı.