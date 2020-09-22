Başkan Özcan, okullara maske dağıttı

Haber: Volkan Yılmaz

Vatandaşların sağlığını korumak ve virüsün yayılmasına engel olmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Bolu Belediyesi yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde okulları dezenfekte ederek eğitime hazır hale getirdi. Bolu Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri,21 Eylül Pazartesi günü eğitim ve öğretime başlayacak okulların tüm ortak kullanım alanlarını iki gün süren hummalı çalışma sonucunda dezenfekte etti. Okulların dezenfektasyon işlemleri bitince bu kez okul müdürlüklerine maske ve el dezenfektanı dağıtan Bolu Belediyesi okulun ilk günü tüm kurumlara hediye maskelerini ulaştırdı. Konu hakkında gazetemize özel açıklamalarda bulunan Başkan Özcan , “yeni eğitim öğretim yılının ilk günlerinde minicik öğrencilerimizle buluşmak bizi de yeni heyecanlandırdı.Korona virüs tehlikesinin ülkemizde ilk göründüğü günden itibaren Bolu halkının maske ihtiyacını karşılayan ve bu güne kadar 1 milyon 200 bin adet maske dağıtımı gerçekleştiren Bolu Belediyemiz, okulların açılması ile birlikte ilimizde bulunan okullara da maske dağıtımına başladı. İlimiz Merkezde ve köylerde bulunan okullara kapasiteleri ve ihtiyaçlarına göre gerçekleştirilen dağıtımlar kapsamında ilk etapta toplam 5 bin adet maske ulaştırıldı” dedi.

Yüz yüze eğitim öncesi okulları dezenfekte ederek eğitime hazır hale getirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Özcan, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığının her şeyden önemli olduğunu kaydederek, dezenfekte ederek tedbir aldıkları okullara sağlıklı bir eğitim için dezenfektan ve maske dağıttıklarını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020, 17:22