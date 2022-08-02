Başkan Özcan, “Özel İdare kendi arıtmasını yapsın!”

Haber: Erdal Tanrıverdi

Temmuz ayında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bolu İl Müdürlüğü tarafından Bolu Belediyesi Atık Su Artıma Tesisi’ne yapılan incelemelerde tesise gelen atık suların arıtılmadan Büyüksu deresine dejarj edildiği tespit edilmiş ve bununla ilgili cezai işlemin yanında Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bolu Belediye Meclisi Ağustos Ayı birinci oturumunda AK Parti Belediye Meclis Üyeleri, atık su arıtma tesisinin işlevini yerine getiremediği, bu konuda su arıtma tesisini incelemek üzere komisyon kurulması gerektiği önergesinde bulundu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

KURULUŞ AMACI EVSEL ARITMA

Bolu Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi’nin kuruluş amacının Bolu Belediye sınırları içinde evsel arıtma olarak planlandığını belirten Özcan, “2012 yılında Bolu İl Özel İdaresi grup köylerin atık sularını bizim tesisimizin kollektör hattına bağlamış. Ama bunun bedelini 2012, 2013 ve 2014 yıllarında ödememiş. 3 yıl 65 milyon lira borcun tamamı ise 289 milyon lira tutuyor. Biz Özel İdare’nin getirdiği köylerin arıtma suyunu almasak hiçbir problem kalmayacak.

KENDİ ARITMALARINI KURACAKLAR

Sanayi kuruluşlarının atık sularının tamamının eski Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz zamanında yine arıtma tesisinin kollektör hattına bağlandığını belirten Başkan Özcan, “Daha önce dememişsiniz ki burası evsel atıklarla ilgili yapılmış. Tesisimizin kaldırdığı kirlilik yükü 200 ila 400 olmasına rağmen tesise ortalama 800 kirlilik yüküyle su geliyor. Oraya gelen bazı sanayi kuruluşlarımızın kirlilik yükü ise 1800. Dolayısıyla biz sanayi tesislerini arıtmak zorunda değiliz. Kendi arıtmalarını kuracaklar”

KÖYLERİN SUYUNU ARITMAK ZORUNDA DEĞİLİZ

Kanunen Bolu İl Özel İdaresi’nin grup köylerinden getirdiği atık suyu arıtmak zorunda olmadıklarını belirten Tanju Özcan, “Biz bu suları arıtmaya çalıştığımız için sıkıntı yaşıyoruz. Ankara’nın istemediği biri bu tesisin projesini çizince kapasite düşürülmüş. Arıttığımız sular ile ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü numune alıyor.”

ÖZEL İDARE KENDİ ARITMASINI YAPSIN

“Özel idare kendi arıtmasını yapsın. Özel idare her konuda laf yetiştiriyor. İki tane depoya bakamıyor. Klorlama ekibi dahi yok. 115 milyon lira bütçesi, 360 tane çoğu kadrolu elemanı var. Yıllık 84 milyon personel ödemesi yapıyor. Geriye 30 milyon kalıyor.”

30 MİLYONLA NE YAPACAKSIN?

“30 milyonla ne yapacaksın? Milletvekilleri ne iş yapar soruyorum. Tokat iline 820 milyon giderken, Bolu 115 milyonda kalıyor. Bizim yarımız kadar alanı olmayan Düzce’nin bile Özel İdaresi’nin bütçesi oldukça fazla. Düzce’nin yol ağına toplam alanına bakın. Nedir ki, Düzce’nin bizim Bolu merkez kadar bir genişliği var. Bu neden kaynaklanıyor? Özel İdare’nin bütçesini devlet sağlıyor. Milletvekillerinin işi ne? Milletvekilleri bizim payımızı arttırmak zorundalar. Zehirlenme oluyor hala sebebi belli değil. Ölüm oluyor hala adli soruşturma yok. Bolu Belediye sınırında olsaydı herkes tepemize çökmüştü” ifadelerini kullandı.