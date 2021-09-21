Haber: Yasin Bilgi

Geçtiğimiz aylarda Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşanan orman yangınında ve Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde Bolu Belediyesi, gönderdiği ekiplerle her iki afet bölgesinde afetzedelere yardım eli uzatmıştı. Afet bölgelerindeki çalışmalara verdiği destek dolayısı ile İçişleri Bakanlığı’ndan Bolu Belediyesi’ne teşekkür belgesi gönderildi.

Başkan Özcan personellere belgelerini teslim etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da bugün afet bölgelerinde canla başla görev yapan itfaiye personellerini ve İtfaiye Müdürü Mehmet Duman’ü kabul ederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı teşekkür belgeleri teslim etti.

İtfaiye Teşkilatı’ndan anlamlı davranış

Ziyarette ayrıca “Teşekkür Belgelerini” teslim alan İtfaiye Müdürlüğü personelleri, mesai arkadaşlarıyla Zübeyde Hanım Camii’ne yaptıkları bağışın dekontunu Başkan Özcan’a teslim ettiler.