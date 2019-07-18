Başkan Özcan protokolü kaldırdı

Haber: Aysun Beykoz

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 85'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Bolu Belediyesi tarafından muhteşem bir konser düzenlendi. Bolu Belediyesi önünde kurulan dev sahnede Anadolu Rock'ın sevilen ismi Haluk Levent sahne aldı. Yaklaşık 40 bin vatandaşın doyasıya eğlendiği muhteşem geceye Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Bolu’da belki de bir ilk olan protokol hamlesi damga vurdu.

Protokol için hazırlanan özel alanı boşalttırdı

Konser öncesi Valilik önünden Belediye önüne gerçekleştirilen kortej yürüyüşünde binlerce vatandaş ile birlikte yürüyen Başkan Özcan, Belediye önüne geldiğinde sahneye doğru yöneldi. Sahne önünde protokol için özel bir alan oluşturulduğunu gören Özcan, o alanın tamamen boşaltılması talimatı verdi. Bolu’da belki de ilk defa görülen uygulama sonrasında Başkan Özcan, görevliler tarafından boşaltılan protokol alanında vatandaşlarla birlikte gece Saat 00.00’a kadar konseri izledi.

Konser öncesi Başkan Tanju Özcan’ın protokol alanını boşalttırdığını gören birçok vatandaş da Başkan’ı bu düşüncesinden dolayı tebrik etti.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2019, 18:29