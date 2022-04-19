Başkan Özcan şart koştu



Haber: Ceylan Beykoz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Bolu 'da Milli Eğitim yetkilileri ile il değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bolu Valiliği ve Belediye arasında krize neden olan Karaçayır mahallesindeki Gazipaşa ilkokulunun yerine bakanlık tarafından 32 derslikli okul yapılacağı açıklandı. Başkan Tanju Özcan ise henüz araziyi bakanlığa devretmediklerini, devrin gerçekleşmesi için bazı şartlarının olduğunu söyledi.

Tanju Özcan, "Bazı şartlarımız var"

Başkan Tanju Özcan henüz okul arazisini devretmediklerini dile getirerek, "Bu eski ve her yıkılma tehlikesi bulunan bu bina yıkılırsa yani güçlendirme yoluna gidilmezse ve okulun adı değişmezse bu arazinin devri konusunda arkadaşlarımı razı edebilirim" dedi