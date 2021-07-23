Başkan Özcan sert çıktı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Rize’de meydana gelen sel felaketinden hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi. Sel felaketinin, AK partili belediyelerde olunca farklı, CHP’li belediyelerde olunca farklı bir algı oluştuğunu dile getiren Başkan Özcan, “Sel felaketi Bolu-İzmir gibi yerlerde olunca CEHAPE Zihniyeti diyenler, AK PARTİLİ Belediye Başkanlarının yönettiği Düzce-Rize gibi yerlerde olunca Allah’ın Hikmeti deyip geçiyorlar” diyerek sert çıktı.

“BU AYRIŞTIRMAYI YAPANLARI KINIYORUM”

Açıklama yapan Özcan, “Rize de meydana gelen sel bizleri de Bolu’da yasa boğdu. Hayatını kaybeden hemşerilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Sel Bolu-İzmir gibi yerlerde olunca CEHAPE Zihniyeti diyenler, AK PARTİLİ Belediye Başkanlarının yönettiği Düzce-Rize gibi yerlerde olunca Allah’ın Hikmeti deyip geçiyorlar. Bu ayrıştırmayı yapanları kınıyorum. Sorun bütün şehirlerdeki altyapı eksiklikleri ve dere yataklarına yapılan binalardır. Bu kafayla devam ederseniz sel bir bölgeyi, ayrıştırmacı zihniyetiniz bütün Türkiye’yi boğar” dedi.